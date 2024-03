Cuántos dólares compró el Banco Central en otra semana positiva para sus arcas

El Banco Central de la República Argentina culminó otra semana en positivo en el mercado de cambios. Este viernes compró US$ 184 millones en el MULC (Mercado Único y Libre de Cambios) y acumuló en la semana US$ 505 millones.

El parical para el mes de marzo es también con la flecha para arriba por US$ 2.623 millones y desde el 13 de diciembre pasado US$ 11.115 millones.

Las reservas brutas informadas, en tanto, finalizaron en US$ 28.035 lo que implican US$ 75 millones menos que la jornada hábil anterior. De esta forma, en lo que va del mandato de Santiago Bausili al frente de la entidad, suma US$ 7017 millones.

El dólar mayorista finalizó la rueda con una cotización promedio de $ 854,50 con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 465,558 millones, en futuros MAE por US$ 1,06 millones y en el Rofex de US$ 432 millones.

El dólar blue se vuelve a acerca a los $1000. Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

El dólar libre o blue cedió $10 y se vendió a $ 1020. En tanto, en el segmento bursátil el dólar contado con Liquidación (CCL) cayó 0,3%, hasta $ 1.096, mientras que el dólar MEP terminó la jornada sin cambios para ubicarse en $ 1.036.

De esta forma, la brecha cambiaria entre el dólar libre y el dólar mayorista se ubicó en un 19,4% y contra el minorista del Banco Nación que cotizó en $873,5 llegó al 16,8%.