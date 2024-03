El Banco Central vendió dólares por tercera vez en cien días

El Banco Central de la República Argentina vendió dólares en el MULC (Mercado Único y Libre de Cambios) por US$ 73 millones en la jornada. De esta forma, la entidad monetaria cortó una serie de 12 jornadas consecutivas positivas en términos de sumar de reservas.

Aún así, en el mes de marzo acumula compras por US$ 2.112 millones y desde el 13 de diciembre pasado US$ 10.598 millones.

Las reservas brutas informadas, en tanto, finalizaron en US$ 27.980 lo que implican US$ 198 millones menos que la jornada hábil anterior.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

El dólar mayorista finalizó la rueda con una cotización promedio de $ 853, con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 355,56 millones, en futuros MAE de US$ 16 millones y en el Rofex de US$ 177 millones.

El dólar libre o blue cotizó al alza y se vendió a $ 1035, $10 más que el día enterior. En tanto, en el segmento bursátil el dólar contado con Liquidación (CCL) subió 0,3%, hasta $ 1.083, mientras que el dólar MEP ganó 0,8%, para ubicarse en $ 1.032.

De esta forma, la brecha cambiaria entre el dólar libre y el dólar mayorista se ubicó en un 21,4% y contra el minorista del Banco Nación que cotizó en $ 871,5 llegó al 18,8%.