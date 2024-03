El BCRA compró US$ 67 millones más y ya acumula US$ 2.185 en lo que va del mes

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sigue de compras y en el arranque de la semana se quedó con US$ 67 millones, totalizando de esta manera US$ 28.178 millones, el mayor nivel desde octubre pasado.

El dato refleja cierta tranquilidad en el mercado, con un dólar paralelo que cerró en $995 para la compra y $1025 para la venta. Pero tal vez el dato más interesante es que desde comienzos de marzo el paralelo se mantiene por debajo de 1040, lo cual para un país como Argentina es una señal de relativa calma.

En ese contexto, el dólar MEP cerró en $1020,35, un retroceso de 0,7%, mientras que el Contado con Liqui marcó 1071,81, un incremento de 0,4%, en un contexto en el que el dólar turista, el que se paga por compras realizadas en el exterior, compra de dólar ahorro, paquetes turísticos se acercó a los $1400 por unidad, terminando en $1393,60.

Con las compras de este lunes el Central ya se alzó con US$ 2.185 millones en lo que va del mes y acumula desde diciembre US$ 10.677 millones. El Gobierno se comprometió con el Fondo Monetario Internacional a acumular en el año 10.000 millones, y ciertamente en valores absolutos ya cumplió la meta, sin embargo, también hubo pagos por lo que todavía no se cumplió el objetivo, aunque está muy cerca y nadie duda de que el gobierno de Javier Milei, lo logrará.

Según un analista del mercado "a poco de comenzada la segunda quincena de marzo, el BCRA está a tiro de superar las compras totales de febrero pasado", lo que marca un poco la tónica del momento actual.