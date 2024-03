Con la nueva ley ómnibus como protagonista, comienza una semana económica clave para Javier Milei

Una semana caliente tiene por delante el Gobierno en materia político-económica. El presidente Javier Milei recibió un segundo golpe en el Congreso con el rechazo del Senado a su mega DNU. Sin embargo, el mandatario se mantiene firme y presentó a las provincias una nueva ley ómnibus, con casi 300 artículos. En tanto, los argentinos no logran reponerse y los ingresos continúan licuándose. Los índices positivos que celebra el mandatario, no llegan al bolsillo de la gente.

Javier Milei a la carga

Luego del fracaso del proyecto original en la Cámara de Diputados y de avanzar en el diálogo con los gobernadores, el Gobierno comenzó a hacer girar el nuevo texto de ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", también conocida como ley ómnibus, que hará llegar al Congreso en los próximos días. Además, esta iniciativa fue acompañada de una propuesta de reforma fiscal y modificaciones en el Impuesto a las Ganancias.

En materia económica, el aumento de los derechos de exportación -popularmente llamadas retenciones- había sido originalmente uno de los puntos principales para lograr apuntalar la recaudación en un contexto de caída de la actividad. Sin embargo, tras el fuerte rechazo tanto del sector agroindustrial como de gobernadores, Milei se retractó y dio de baja ese capítulo. En esta oportunidad, y a modo de guiño a los mandatarios provinciales, decidió no volver a poner en debate el incremento de retenciones.

Las retenciones a las exportaciones de soja seguirán en el 31%.

Por otra parte, el capítulo II del proyecto incluye esta vez solo 12 empresas a privatizar o concesionar, desde las 41 que había enviado originalmente. De ellas, en tres casos no se permitirá la venta total y solo ofrecerán a los privados acciones en minoría: son los casos de Banco Nación, Arsat y Nucleoeléctrica. Las empresas que podrán ser vendidas en su totalidad son Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina S.A. y Radio y Televisión Argentina y las que podrían entrar en un proceso de concesión o privatización son AySA, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria, Corredores Viales e YCRT (Yacimientos Carboníferos de Río Turbio).

Además, otro de los pilares en la propuesta del Gobierno libertario es generar empleo genuino a través del sector privado, a la par que reduce la cantidad de trabajadores estatales. La nueva ley ómnibus, no solo incentiva el blanqueo laboral -con una serie de condonaciones, plazos y beneficios-, sino que, a la par, establece qué pasará con aquellos trabajadores que aún forman parte de la planta de personal del Estado y se detalla en qué casos se los desvinculará.

Inflación sin freno

La inflación es el gran tema diario de los argentinos, y además, fue el punto de partida de decisiones importantes que tomó el Ejecutivo. El martes pasado se conoció Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero que fue del 13,2%. Milei celebró con bombos y trompetas la baja de 7,4 puntos respecto a enero. Sin embargo, no deja de ser un dato elevado que preocupa al argentino de pie.

Tras el pico de diciembre, la inflación continuó el sendero a la baja. Algo a destacar es que no es una tendencia firme y marzo será un mes clave. Hay versiones encontradas por parte de los especialistas sobre cómo se comportarán los precios. Tanto el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) como el Gobierno sostienen que el IPC de marzo será levemente menor al de febrero. Otros economistas consideran que, por la estacionalidad del mes, la vuelta a los colegios, el cambio de temporada de indumentaria y la actualización en tarifas de servicios públicos, la inflación volverá a picar y estará por encima del dato recientemente conocido.

Por ahora, los reportes semanales que miden el aumento de Alimentos y Bebidas marcan una importante aceleración en los precios. Este dato no es ajeno al Gobierno. El precio de alimentos volvió a acelerarse en marzo.

Medida del Gobierno para contener la inflación

Tanto el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, como el Presidente, cuestionaron con dureza las prácticas comerciales de los supermercadistas. Ambos apuntaron que habían aumentado los productos "por las dudas", y ahora, trataban de regular por medio de descuentos y bonificaciones de 2x1 para atenuar el impacto de la suba. Incluso, Milei sostuvo que “si los precios de los bienes se pudieran computar de manera correcta dadas las promociones, la inflación estaría en un dígito”.

Ante este escenario y post reunión con los dueños de las cadenas de supermercados, el Gobierno libertario tomó el toro por las astas y anunció la apertura de importaciones tanto para medicamentos como para alimentos de la canasta básica. Fuentes del Ministerio de Economía detallaron que decidió las medidas buscan mejorar la competencia y apuntalar la baja de la inflación.

Para ello, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) reducirá el plazo de pago de importaciones de alimentos, bebidas y productos de limpieza, cuidado e higiene personal: pasarán de un esquema de pago en 4 cuotas a los 30, 60, 90 y 120 días a un plazo de pago en una sola cuota a los 30 días.

En este orden, se determinó suspender, por el plazo de 120 días, el cobro de la percepción de IVA adicional e impuesto a las ganancias a las importaciones de estos productos y de los medicamentos.

Entre los principales productos beneficiados se encuentran: banana, papas, carne de cerdo, café, atún, productos de cacao, insecticidas, shampoos, pañales, entre muchos otros productos. Con la mira en el fin de las promociones, Caputo se reunió con supermercadistas.

Tarifa de gas

Tras idas y vueltas, todo parece indicar, que este mes comenzará a aplicarse el aumento de la tarifa de gas natural por red para todo el país. Las empresas pidieron subas de hasta el 500%. La palabra final la tendrá el Ejecutivo.

La entrada en vigencia del incremento no está definida, pero desde el sector privado estiman que empiece a regir desde este 15 de marzo y los usuarios vean el impacto en las facturas de abril. Además, esperan un mecanismo acelerado de indexación de sus tarifas con base en la evolución de la inflación mayorista (IPIM), minorista (IPC) y los salarios.

En caso de avanzar con una quita total de los subsidios, las tarifas se multiplicarían al menos por 6 veces. De ser así, la consultora EcoGo calculó que el gas podría aumentar un 743%.

La actualización de precios se dará en conjunto con la eliminación de la segmentación tarifaria y la puesta en marcha de la Canasta Básica Energética (CBE), con el objetivo de otorgar subsidios exclusivamente a los sectores más vulnerables, estableciendo límites en los volúmenes subsidiados, según la zona geográfica de residencia. Crece la expectativa por el inminente aumento de la tarifa de gas, que se vería reflejado en las facturas de abril.

La crisis económica y la pobreza

En febrero, una familia de cuatro integrantes –dos mayores y dos menores- requirió de $690.902 para no quedar bajo la línea de la pobreza, frente a la realidad de los $322.851 necesario para no caer en la indigencia. En tanto, una persona sola necesitó de $223.593 para no ser pobre.

Según informes del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), la pobreza está en el orden del 60%, y alertaron, que la crisis económica impacta principalmente en los niños y adolescentes. La cifra abarca a cerca de 8,6 millones de menores de 18 años que viven en hogares que no alcanzan el umbral mínimo de ingresos económicos o en entornos donde se ven privados de sus derechos.

Coletazos de la política en los mercados

En el aspecto político, la vorágine diaria le pega de lleno al Gobierno. Lo más destacado es el fuego cruzado entre Milei y Victoria Villarruel, y el rechazo del Senado al mega DNU del libertario. Todo tendrá sus coletazos, y en este sentido, hay que ver cómo siguen las negociaciones con gobernadores por el Pacto de Mayo. El dólar se mantiene estable y hay expectativa por lo que pueda pasar en los próximos días en materia política y económica.

Varios son los frentes que Milei tiene abiertos, y una nueva prueba se le suma la semana que viene, ya que se conocerá el Índice de Precios Mayoristas y el nivel de actividad durante el último trimestre de 2023. Dos datos clave para entender el rumbo del país. El primero brindará una idea de cómo se mueven los precios, el impacto de los regulados en la inflación y qué nivel de aumentos puede haber este mes. El segundo, permitirá corroborar que la economía está en plena recesión económica y cuál es la situación de las empresas.

Mientras tanto, el dólar blue se mantiene estable y los bonos y acciones se encuentran al alza. Los mercados vienen reaccionando positivamente hace dos semanas, y están atentos al poder de fuego del Presidente, que pese algunos traspiés, les da confianza.