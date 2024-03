Mercado inmobiliario: entre la recuperación y los nuevos desafíos

Un cambio significativo se observa tras la derogación de la controvertida ley de alquileres. La norma anterior, percibida como limitante por muchos propietarios, produjo un retiro masivo de inmuebles del mercado de alquileres, exacerbando una crisis histórica en la oferta. Muchos de esos inmuebles pasaron a ofrecerse en venta, generando un sobre stock inédito en el mercado afectando significativamente el mercado de inmuebles en venta.

No obstante, con la implementación del DNU 70/23, que trae consigo una mayor previsibilidad en los contratos de alquiler, el panorama empieza a cambiar. Propiedades antes destinadas a la venta se reintegran al mercado de alquileres, marcando el inicio de un proceso de estabilización y recuperación. Es decir, la oferta de inmuebles en alquiler comienza a estabilizarse y el sobre stock de inmuebles en venta comienza a disminuir. Este cambio de dirección se refleja también en los precios de los inmuebles, que, tras cinco años de caída constante, comienzan a mostrar signos de una leve recuperación.

Abonar las hipótesis apocalípticas de que el valor de los inmuebles caerá fuertemente es una situación que no sucederá, no hay propietarios endeudados ni desesperados por bajar más sus inmuebles, lo que bajaron los últimos años. Esperar más tiempo es solo perder tiempo, perder la posibilidad de hacer buenas inversiones y, en muchos casos, perder la oportunidad de mejorar su

calidad de vida proponiendo su mudanza y esperando algo que no va a suceder.

Este giro no solo atrae a inversores que habían abandonado el sector, sino que también alienta a compradores con ahorros previamente indecisos, quienes ahora ven en el mercado inmobiliario una oportunidad viable para invertir o cambiar de vivienda.

Un desafío persistente en este contexto de recuperación es la falta de un mercado de crédito hipotecario robusto. Este elemento, fundamental para el acceso a la vivienda propia, aún se encuentra en una etapa incipiente, debido a la alta inflación y la consecuente erosión del poder adquisitivo y la capacidad de ahorro de la población. La reactivación del crédito hipotecario es indispensable no solo para individualizar la propiedad sino también para fomentar el sector de la construcción, uno de los motores fundamentales de la economía argentina.

La experiencia internacional ha demostrado que el crédito hipotecario y la protección de la propiedad privada son pilares esenciales para el desarrollo sostenido de un país. Argentina se encuentra en un momento crucial: el camino hacia la recuperación económica y la estabilización del mercado inmobiliario está pavimentado con oportunidades, pero también con desafíos significativos.

Para avanzar en este camino, es fundamental ganarle la batalla a la inflación, uno de los principales problemas de los argentinos en los últimos años. Luego que los ciudadanos recuperan su capacidad de ahorro, y el crecimiento de la oferta de créditos posibles para quien desee acceder una vivienda, industria o comercio.

Con estas variables activas, toda la cadena de valores del real estate y de la construcción no tiene techo de crecimiento, ya que la previsibilidad y la seguridad jurídica será un atractivo tanto de inversores locales como internacionales en las principales ciudades del país. Diego Migliorisi.

* Diego Migliorisi, abogado y corredor inmobiliario.