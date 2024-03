El BCRA continúa con su estrategia de absorción de dólares del mercado

El Banco Central de la República Argentina sumó US$ 132 millones adicionales en compras netas en el MULC (Mercado Único y Libre de Cambios). De esta forma, la entidad monetaria sumó US$ 1.889 millones en lo que va del mes de marzo y US$ 10.381 millones desde el 13 de diciembre 2023.

Las reservas brutas informadas, en tanto, finalizaron en US$ 28.491 millones, lo que implican US$ 4 millones más que la jornada hábil anterior.

El dólar mayorista finalizaron la rueda en una cotización promedio de $ 850 con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 360,31 millones y en el Rofex de US$ 292 millones.

Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

El dólar libre o blue en el mercado de cambios volvió a bajar su cotización y se vendió a $ 1025, es decir una caída de 1%.

En cambio, en el segmento bursátil el dólar contado con Liquidación (CCL) subió 0,7%, hasta $ 1.060, mientras que el dólar MEP ganó 0,4%, para ubicarse en $ 1.015.

De esta forma, la brecha cambiaria entre el dólar libre y el dólar mayorista se ubicó en un 20,6% y contra el minorista del Banco Nación que cotizó en $ 869 llegó al 18%.