El Banco Central volvió a comprar en un día de nerviosismo en el mercado

El Banco Central comenzó el mes de marzo con un balance cambiario positivo. Este viernes realizó compras por U$S 68 millones. De esta manera, desde el 13 de diciembre totaliza compras por U$S 8.560 millones.

Las reservas brutas informadas, en tanto, finalizaron en U$S 27.328 millones, lo que implican U$S 357 millones menos que la jornada hábil anterior.

Los movimientos que corresponden al mercado del dólar mayorista finalizaron la rueda en una cotización promedio de $ 843, con una suba de 60 centavos con relación a su último cierre y un volumen operado en el segmento de contado de U$S 433,45 millones, en futuros MAE de U$S 62 millones y en el Rofex de U$S 699 millones.

El dólar blue cotizó en $1050 por unidad. ALF PONCE MERCADO / MDZ

El dólar en el mercado de cambios financiero, en tanto, rebotó en una jornada de nerviosismo por los anuncios del presidente Javier Milei en el Congreso de la Nación.

En el segmento bursátil, el dólar contado con Liquidación (CCL) subió 1,7%, hasta $1.089,77, mientras que el dólar MEP ganó 2,1%, para ubicarse en $1.053,46. En el mercado informal, en cambio, el denominado dólar "blue" sumó 1,94% y se vendió a $1.050.

Así, la brecha cambiaria entre el dólar libre y el dólar mayorista subió a 25% y contra el minorista del Banco Nación que cotizó en $861,5 llegó al 22%.