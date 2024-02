El Banco Central cierra otra semana en positivo

El Banco Central compró US$167 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y en la semana acumuló compras por US$ 607 millones. De esta forma, la entidad monetaria en febrero lleva comprados US$ 770 millones y desde el 13 de diciembre pasado US$ 6.905 millones.

Las reservas totales del Banco Central informadas por la entidad sumaron 26,509 millones, lo que equivale a US$ 63 millones más que en la jornada anterior.

En el mercado de cambio, los dólares bursátiles volvieron a bajar, el Contado con Liquidación (CCL) perdió $6,58 hasta $1.240 y el dólar MEP descendió $14,28, para quedar en $1.169.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

En el mercado informal, el dólar "blue" quedó sin variaciones respecto del jueves, en $1.145 para la venta y $1.125 para la compra. La cotización del dólar mayorista se ubicó en un promedio de $831,3 con una suba de setenta centavos respecto de su último cierre, con lo que la brecha cambiaria con el CCL se ubicó en torno a 49,16% y con el MEP, en 40,65%.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 366,6 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 255 millones y en el mercado de futuros Rofex por US$ 1.112 millones.

En el Banco Nación la cotización del dólar minorista se posicionó a $850 para la venta y $810 para la compra, mientras que en el Banco Galicia el precio de venta fue de $895. El dólar tarjeta para compras en el exterior se ubicó en $1.360 por unidad.