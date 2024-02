Mientras se suman dólares, Javier Milei sigue hablando de sanear el Banco Central en junio

El Banco Central realizó compras netas por US$ 99 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y acumuló en lo que va del mes de febrero divisas por US$ 603 millones en la continuidad de su política de acumulación de dólares en las reservas que finalizaron en la jornada en US$ 26.446.

Aunque el objetivo final para el gobierno es la dolarización de la economía, el presidente Javier Milei, en una entrevista concedida en Israel, la descartó en el corto plazo y señaló como año probable el 2025. Y aclaró que el primer paso para implementar esa medida es sanear el Banco Central, objetivo que podría cumplirse como en el mes de junio.

. Banco Central. Foto: NA

En lo que respecta al mercado cambiario los dólares bursátiles volvieron a caer luego de una breve recuperación el día anterior. El Contado con Liquidación (CCL) se vendió en $1.241,5 y el dólar MEP en $1.194,7. En tanto, el dólar blue perdió $25 respecto del miércoles y cerró en $1.145 para la venta.

La cotización del dólar mayorista se ubicó en un promedio de $830,6 con una suba de cuarenta centavos respecto de su último cierre, con un volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 279,5 millones, sin operaciones en futuros MAE y en el Rofex de US$ 1.013 millones.