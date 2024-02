Por qué el Gobierno nacional no quiere coparticipar el Impuesto País

La discusión entre el Gobierno nacional y los gobernadores de coparticipar el Impuesto País con las provincias no llegó a buen puerto y Javier Milei dejó bien en claro que no avanzará con esta medida.

El economista José Vargas explicó en MDZ Radio 105.5 FM que “el Impuesto País se creó en el año 2019 en el gobierno de Fernández. Tenía que ver con la compra de divisas básicamente. No es coparticipable, es de recaudación pura y exclusivamente del Gobierno nacional”.

“Sabemos que el mes pasado fue uno de los impuestos que más creció desde el punto de vista recaudatorio, teniendo en cuenta la baja que tiene Ganancias”, indicó.

En este sentido, reconoció que “entró en la discusión de los gobernadores, que sabían que tenían sus arcas completamente comprometidas. Están negociando que este Impuesto País se distribuya con las provincias”.

El Impuesto País se creó en 2019 y es temporario.

Aunque adelantó que “no se puede cambiar de la noche a la mañana el porcentaje coparticipable por provincia, hay una ley detrás que habría que cambiarla. Lo que sí se puede hacer, es que este impuesto sea distribuido en las provincias, previendo la situación tan compleja desde el punto de vista presupuestario”.

“El Gobierno nacional ha hecho saber que no va a avanzar con coparticipar este impuesto, ya que es temporario, no permanente. No tiene demasiado sentido. Cuando se elimine el cepo, se elimina este impuesto”, remarcó.

Esto se estima que sería, en principio, a mitad de año: “Hoy la verdad que no veo que estén dadas las condiciones, el Impuesto País tiene varios meses de vida”, opinó Vargas.

“Los gobernadores han llevado varias propuestas para intentar compensar la pérdida de envíos nacionales que vienen teniendo. En principio por ahora ha habido una sola, La Rioja, con la emisión de lo que se conocía antes como una cuasimoneda, previendo lo que se viene”, señaló.

Y cerró: “La intención de los gobernadores es ir por el Impuesto País por la masa recaudatoria que tiene ese impuesto en particular”.

