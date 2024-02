Por qué el Banco Central continúa con su estrategia de acumulación de dólares

El Banco Central terminó la jornada con un saldo positivo de US$ 142 millones por compras en el Mercado Único y Libre de Cambios y acumuló en febrero US$ 2.395 millones. De esta manera, desde el 13 de diciembre totaliza compras netas por US$ 8.530 millones.

Las reservas brutas, en tanto, finalizaron en US$ 27.556 millones, lo que implican US$ 68 millones más que la jornada hábil anterior.

No obstante, hay que destacar que en el día de ayer el informe Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del BCRA para el mes de enero demostró que sólo se abonaron u$s 1.068 millones en concepto de importaciones, es decir, solo el 24% de los u$s 4.372 millones de importaciones FOB. Un desfasaje que explicó buena parte del saldo positivo del Banco Central.





En el mercado de cambios el dólar mayorista finalizó la rueda en un promedio de $ 841,10, con una suba de 50 centavos con relación a su último cierre con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 385 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) de US$ 60 millones y en el mercado de futuros Rofex de US$671 millones.

En el segmento bursátil, el dólar contado con Liquidación (CCL) cayó 0,8%, a $1.089,24, mientras que el dólar MEP desciendió un 0,7%, para ubicarse en $1.044,95. En el mercado informal, el denominado dólar "blue" retrocedió $0 y se vendió a $1.070.