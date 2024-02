El Gobierno abre el juego y deroga una normativa clave

El Gobierno derogó la Resolución General IGJ N° 22/2020 que establecía la fiscalización de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) cuando este tipo de empresas pretendía avanzar en operaciones inmobiliarias como la compra. De esta manera,

Para comprender, la Sociedad por Acciones Simplificada es un tipo de sociedad que se constituye de una manera más fácil que una sociedad anónima, y la pueden formar una o varias personas humanas o jurídicas. En las SAS, la responsabilidad de los socios y socias está limitada a sus acciones.

El gobierno de Milei derogó la normativa porque entiende que esa resolución excedía el marco de las facultades que tiene Inspección General de Justicia. En este sentido, Sebastián Dominguez, tibutarista y socio de SDC Asesores Tributarios, explicó: "No es su facultad investigar si las SAS compra un inmueble. La nueva conducción cambió la política, y con esta derogación es una cuestión menos con la que se perseguía a la SAS para que no se constituyeran en la Ciudad de Buenos Aires".

Cabe destacar que si bien es una resolución muy específica, representa un primer paso en el cambio que pretende dar el Gobierno. "Por ejemplo, los bancos no querían operar con SAS, no les daban facilidades. Incluso, en un momento, si querían girar fondos al exterior, si era una SAS. Empezó a ver como una persecución contra las SAS y muchas migraron a otro tipo societario. Se supone que esta nueva conducción va a ir eliminando todas las cuestiones vinculadas a que no se utilicen las SAS en la Ciudad Buenos Aires", agregó Domínguez.

La resolución se aplicará a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, es decir, desde miércoles 28 de febrero.

"Regístrese como Resolución General. Publíquese. Dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Comuníquese oportunamente a las Direcciones y Jefaturas de los Departamentos y respectivas Oficinas del Organismo y al Ente de Cooperación Técnica y Financiera, solicitando a éste ponga la presente resolución en conocimiento de los Colegios Profesionales que participan en el mismo. Para los efectos indicados, pase a la Delegación Administrativa. Oportunamente, archívese", establece el documento oficial.