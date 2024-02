Camino a la dolarización: el Banco Central aspira divisas como nunca

El Banco Central continúa con su estrategia de compras en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para sumar reservas de cara al proceso de unificación cambiaria y dolarización de la economía argentina.

Para ello sumó este viernes US$ 118 millones más y acumuló un saldo positivo en el mes de febrero de US$ 2.180 millones. De esta manera, desde el 13 de diciembre totaliza compras por US$ 8.315 millones. Las reservas totales, en tanto, cedieron US$ 159 millones y llegaron a US$ 27.477.

En lo que respecta a los dólares bursátiles, el dólar contado con Liquidación (CCL) avanzó 1,9% y cotizó $1.117,08. En tanto, el dólar MEP subió 1,5% y se ubicó en $1.070,99. En el mercado informal, el blue finalizó sin cambios, para cerrar en $1.085 para la venta. La cotización promedio del dólar minorista fue de $883,65, con una suba de 86 centavos respecto de ayer.

Banco Central de la República Argentina. Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ

El dólar mayorista se vendió a un promedio de $838,90 con una suba de 60 centavos respecto de su último cierre. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$428 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$60 millones y en el mercado de futuros Rofex por US$472 millones.