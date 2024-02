El Banco Central ya recuperó reservas al nivel de mediados de 2023

El Banco Central compró en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) US$ 285 millones y acumuló un saldo positivo en el mes de febrero de US$ 2.062 millones. De esta manera, desde el 13 de diciembre totaliza compras por US$ 8.197 millones.

Las reservas totales, en tanto, sumaron US$ 207 millones y llegaron a US$ 27.636, nivel que no alcanzaba desde el 21 de septiembre de 2023, tras el último desembolso del FMI durante el mandato de Alberto Fernández.

En lo que respecta al tipo de cambio, la cotización del dólar minorista, según el promedio relevado por el BCRA, fue de $882,79, con un descenso de $2,98 respecto de ayer. El denominado dólar tarjeta para compras en el exterior se ubicó en $1.407,70 por unidad.

BCRA. Juan Mateo Aberastain Zubimendi

La cotización del dólar mayorista se ubicó en un promedio de $838,30, con una suba de 40 centavos con relación a su último cierre, con un volumen operado en el segmento de contado de US$495 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) por US$ 42 millones y en el mercado de futuros Rofex por US$ 475 millones.

En el segmento bursátil la divisa sumó una nueva caída. El dólar contado con Liquidación (CCL) cae 2,2%, a $1.089,61, mientras que el dólar MEP desciende un 2,7%, para ubicarse en $1.043,16. En el mercado informal, el denominado dólar "blue" retrocedió 30 pesos, en $1.085 para la venta.