Avanza este jueves el acercamiento de Javier Milei con la enviada del FMI

Javier Milei recibirá este jueves por primera vez desde que es presidente a un alto funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI). El jefe de Estado se reunirá con la N° 2 del organismo, Gita Gopinath, y en el encuentro, sabe Milei, que recibirá una importante felicitación y un reclamo.

La visitante, encargada máxima del caso argentino, ponderará que todas las metas firmadas en enero con el Fondo están en marca y a punto de cumplirse, algo no menor al tratarse de compromisos para el 2024 e ir solo dos meses del año. Sabe Gopinath que la marca al superávit fiscal primario para todo el año está más que en marcha, que el Banco Central está solo a U$S 2.000 millones de lograr los U$S 10.000 millones de reservas pactadas para todo el 2024 y que la emisión monetaria está más que congelada.

Con esto, Milei mostrará que lo comprometido en enero ante el FMI está “on track” y descarta que recibirá el apoyo total por parte de la subdirectora Gerente del FMI. Sabe también el presidente que Gopinath le reclamará por los defectos sociales del plan de ajuste y la responsabilidad del Gobierno argentino, que los jubilados y los sectores sociales más postergados estén cubiertos. Milei le dirá que tiene todo en cuenta y que se corregirán los desvíos en ambos sectores, que se generaron en los dos primeros meses del año.

Este será el primer encuentro que el presidente argentino mantendrá con un alto funcionario del FMI desde que asumió el cargo el 10 de diciembre del año pasado, aceptando un pedido personal de la visitante que quería reunirse mano a mano con el Jefe de Estado.

Primera escala

Gopinath inició su visita a Buenos Aires reuniéndose ayer con Luis "Toto" Caputo. En la reunión con el ministro de Economía quedó claro que todo marcha bien. El acuerdo de Facilidades Extendidas cerrado para este 2024 entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) está plenamente vigente. Muy probablemente las metas para el primer trimestre del año se cumplan y en abril, cuando el país tenga que pagar el próximo vencimiento por unos U$S 2.600 millones al propio organismo, ese dinero provendrá de las arcas del propio Fondo.

Ya quedó pactado el próximo encuentro entre las partes, para la próxima Reunión Anual de Primavera del FMI, que se desarrollará en abril en Washington. Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei tendrá el aire necesario de parte del organismo que maneja Kristalina Georgieva para desarrollar su programa económico y consolidar su promesa de llegar a completar este 2024 con tres metas comprometidas: un superávit fiscal primario de 2,1%, que la emisión monetaria para este ejercicio sea cero y que las reservas en el Banco Central lleguen a los U$S 10.000 millones.

Si bien pasó algo más de un mes de haberse firmado el acuerdo con los enviados del FMI que negociaron en Buenos Aires en enero, desde Washington había cierta preocupación por la marcha política y social de lo firmado el mes pasado. Y para fiscalizar estas cuestiones llegó ayer a Buenos Aires la número dos del organismo, la norteamericana de origen indio, Gita Gopinath.

La visitante, mano derecha de Kristalina Georgieva y la técnica más respetada por el staff técnico del FMI, se reunió por la tarde con Luis "Toto" Caputo en el quinto piso del Palacio de Hacienda, en una mesa donde por el lado local estuvieron también el secretario de Finanzas Pablo Quirno, el director argentino ante el FMI Leonardo Madcur, el presidente del Banco Central Santiago Bausili y el vice de esa institución Vladimir Werning.

Del otro lado de la mesa, junto a Gopinath, estuvieron el subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental, el venezolano Luis Cubeddu (quizá el no argentino que más sabe de la economía del país), el jefe de la misión argentina ante el directorio del Fondo, Ashvin Ahuja y el representante permanente en el país, Ben Kelmanson. Sólo faltó el director gerente para el Hemisferio Occidental del FMI, el chileno Rodrigo Valdes, quien aún, en funciones, no se reunió con el equipo técnico argentino.

Al finalizar el encuentro, la visitante envió un mensaje personal vía la red X, donde aseguraba: ''Encantada de estar en Buenos Aires. Tuve una discusión productiva con el ministro Caputo, @LuisCaputoAR, el Gobernador Bausili de @BancoCentral_AR y al Jefe de Gabinete Posse, sobre los esfuerzos en curso para restaurar la estabilidad macroeconómica, proteger a los vulnerables y fortalecer las perspectivas de crecimiento en Argentina''. En otras palabras, todo marcha en orden.

La visitante continuará hoy con su rueda de encuentros con varios economistas, con los que tradicionalmente hay contactos directos (de todas las vertientes políticas) y algún otro representante de "La Casta". Se sabrá si estos encuentros son públicos o privados.

El rol de Gopinath

La subdirectora gerente del FMI decidió ella personalmente fiscalizar la marcha del plan económico de Milei, como principal referente y vigiladora de la aplicación de las medidas pactadas con el FMI en enero. Gopinath tomó como su responsabilidad directa la marcha del siempre polémico y complicado caso argentino, y quiere conocer de primera mano qué fue lo que se firmó y aprobó en enero pasado. Y que en estos tiempos se está ejecutando.

Es una cuestión protocolar y técnica. Pero también tiene otro tipo de interés especialmente importante para la economista: el FMI no quiere llegar a un colapso argentino, y que nuevamente sea el Fondo el señalado como culpable.

El poder efectivo de Gopinath en el FMI y sobre el caso argentino viene confirmándose desde octubre del 2022, cuando tomó a su cargo las decisiones más complejas de la realidad del país e intervino directamente para que las discusiones de entonces se destraben. En aquellos tiempos complejos del gobierno de Alberto Fernández se notó que su poder de peso ante el Board es directo y efectivo, y que si bien es una negociadora dura y poco amiga de las dilaciones, cuando define una discusión, esta termina ejecutándose sin mayores retrasos.

Fue el caso de la aprobación por parte del FMI en ese año de la creación de una partida fiscal extra para poder atender al sector de argentinos más afectados por la crisis, y que derivó en el bono de $45.000 para los sectores más desprotegidos, llamado Refuerzo Alimentario para Adultos Sin Ingresos. El plan había sido hablado directamente entre Massa y Gopinath durante las sesiones negociadores de la primera semana de octubre en la Asamblea Conjunta del FMI y el Banco Mundial de Washington, donde la número dos del organismo le dejó en claro al entonces ministro argentino qué es lo que Argentina podía hacer y qué no, para que el acuerdo aprobado por el Board el 25 de marzo de 2022, continúe vigente.

La funcionaria aclaró que podrían implementarse partidas para paliar situaciones de pobreza, siempre que haya financiamiento genuino y que se ejecute con responsabilidad y las restricciones suficientes como para que la ayuda vaya a donde se prometía.

La presencia de Gopinath como fiscalizadora del caso argentino puede ser una buena noticia para Argentina. Se considera que la economista de origen indio-norteamericano es más técnica y profunda, pero menos permisible a las presiones geopolíticas internacionales que sus antecesores Geoffrey William Seiji Okamoto y David Lipton.

El primero, republicano, uno de los que más trabó la aceleración del Facilidades Extendidas en momentos claves de 2021. El segundo, demócrata, se lo considera en Buenos Aires (quizá como error) como uno de los responsables del cierre del acuerdo Stand By en los tiempos del gobierno de Mauricio Macri y (aquí con razón) como uno de los que más ajuste le reclamaba a la Argentina para cerrar el actual acuerdo.

La llegada de la número dos del FMI había sido confirmada ayer por la tarde desde la sede del organismo financiero en Washington, por la vocera (y ex técnica encargada del caso argentino) Julie Kozack. “La subdirectora general Gita Gopinath viajará a la Argentina esta semana para reunirse con funcionarios del Gobierno y otras personas para escuchar sobre los difíciles desafíos económicos y sociales del país, así como su vasto potencial”, dijo la responsable de las comunicaciones del FMI, con un idioma diplomático que, traducido, quiere decir que viene a una fiscalización general. Y a ver de cerca qué pasa con el plan que está implementando el gobierno de Javier Milei.

Es la funcionaria de más alto rango que llega al país desde que Christine Lagarde, la exdirectora Gerente del FMI vino en marzo de 2018 para reunirse con el expresidente Mauricio Macri y el entonces ministro de Economía, Nicolás Dujovne. Fue en la previa a que la Argentina volviera a tomar un crédito con el organismo financiero.

Gopinath ya tuvo un contacto cara a cara con Caputo antes de la asunción de Milei el 10 de diciembre. Fue el 29 de noviembre del año pasado, durante un viaje protocolar que Caputo y el futuro jefe de Gabinete, Nicolás Posse, realizaron a los Estados Unidos con Javier Milei.

Este dedicó la estadía a cuestiones personales, mientras que su futuro ministro voló a Washington para un primer encuentro con Gopinath. Se especulaba en aquellos días que podría haber un encuentro entre Georgieva y el presidente electo argentino, algo que no sucedió por la negativa del libertario.

Hubo otro intento fallido, durante enero en la cumbre de Davos. Allí viajaron Milei y Georgieva. Pero el argentino, ya con el acuerdo cerrado, no quiso encontrarse con la búlgara. Se supone, y aún no está confirmado, que el primer encuentro pueda concretarse en abril, durante la Asamblea Anual de Primavera del FMI en la capital de los Estados Unidos.