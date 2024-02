Reglas claras, retenciones y exportaciones a Europa: los reclamos del campo a Javier Milei

Se escribe un nuevo capítulo en el diálogo entre el campo y Javier Milei. Según pudo confirmar MDZ, este viernes, se llevará adelante una reunión clave entre el Gobierno y la Mesa de Enlace con una agenda de variados temas. Se sentarán a dialogar la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino; y los titulares de la Sociedad Rural (SRA), Nicolas Pino; de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni; de Confederaciones Rurales Argentina (CRA), Carlos Castagnani; y de Coninagro, Elbio Laucirica.

Transparencia y rumbo

Atrás quedó un año complicado que fue malísimo para el campo por la sequía que afecto al país. Con el cambio de Gobierno y pronóstico a favor, los principales referentes de las entidades agropecuarias le insisten a Milei reglas de juego claras, que, además, se mantengan en el tiempo.

En marzo-abril es la cosecha gruesa; y en junio-julio, la siembra de trigo y cebada. La decisión de avanzar o no y en qué cantidades, les determina el nivel de inversiones que necesitan. Para la Mesa de Enlace -y lo han expresado en reiteradas oportunidades- es clave saber cuál es la política del Ejecutivo, tanto en materia impositiva como de producción, para no dar pasos en falso y terminar en pérdida económica.

Puja con Europa por las exportaciones

En ese sentido, Castagnani, adelantó a en diálogo con MDZ, que uno de los temas que tienen en carpeta es la Resolución 1115 de la Unión Europea. Se trata de una disposición ambiental que entró en vigencia este año y restringe la compra de productos a aquellas zonas que mantengan los niveles de deforestación que tenían al 31 de diciembre de 2020.

Los latinoamericanos son jugadores muy competitivos en el mercado internacional por los precios que pueden ofrecer. La verdadera razón detrás de la medida de la UE fortalecer a los jugadores nacionales de cada país europeo y evitar la exportación de productos a un valor menor del que su campo produce.

La medida pone en alerta al campo argentino. Si bien las grandes deforestaciones se produjeron décadas atrás, el país está en la lista de exportadores "no gratos".Y lo que le pide al Gobierno de Milei es que reclame con vehemencia y negocie para no verse afectados

La semana pasada, la Mesa Nacional del Trigo en Leones se reunió en Córdoba y defendió que "la huella de carbono de nuestras producciones es muy inferior al del resto de los países". En este orden, el titular de Coninagro, Elbio Laucirica, enfatizó en la necesidad de que "haya apoyo unánime; que se tengan liberados los mercados; que se lleve adelante la desregulación, que ya se están dando los primeros pasos”.

Fuerte rechazo europeo al acuerdo comercial con el Mercosur.

También se va a debatir el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que genera gran rechazo de países como Francia y Bélgica por la misma razón: defensa de sus productores.

Crónica de la puja por las retenciones

Una puja que viene de larga data y se va a poner nuevamente sobre la mesa es el de los “derechos de exportación”, popularmente conocidos como retenciones. Para comprender, tal como lo define la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) “son tributos aplicados en aduana que gravan la venta al exterior de distintos bienes, tomando como base imponible las cantidades declaradas al precio internacional vigente”.

Hoy por hoy tributan 33% el poroto de soja, 31% los derivados de la soja -como el aceite y la harina-, 12% maíz y trigo, 9% carne, 9% lácteos y 7% girasol.

Milei prometió durante toda la campaña que bajaría los impuestos. Sin embargo, al asumir, lo primero que planteó fue subir las retenciones de la siguiente manera: derivados de la soja de 31% a 33%, y todos los productos agropecuarios restantes y los no agropecuarios al 15%. El Gobierno recibirá a la Mesa de Enlace buscando limar asperezas tras los idas y vueltas por la suba de las retenciones.

Esta iniciativa -llevada adelante a través de la ley ómnibus- impactaba de lleno en el bolsillo de los productores y comenzaron los dardos cruzados entre el Gobierno y la Mesa de Enlace. Finalmente, Milei luego cedió y eliminó el capítulo fiscal. Por el momento, no avanza en este sentido, pero espera el momento justo para volver a la carga.

En la vereda de enfrente, desde el campo no solo exigen que no se incrementen, sino también que las bajen. De hecho, la semana pasada en el encuentro en Córdoba, Achetoni sostuvo: "Desde la Federación Agraria Argentina proponemos que se retiren los derechos de exportación desde las primeras toneladas de producción. Esta es una buena oportunidad para volver a reafirmarlo. Aspiro a que algún día seamos un país normal, que no tengamos retenciones y contemos con el escalonamiento correspondiente del impuesto a las Ganancias porque como defensor y representante de los pequeños y medianos productores quiero que sean parte del circuito productivo y que cada uno aporte lo que le corresponda".

Por su parte, Lauriciria expresó que con el resto de las entidades “coincidimos y fue una opinión de toda la mesa que los derechos de exportación son contraproducentes para el desarrollo local, el crecimiento de la economía y una movilización para tener generación de empleos genuinos”.