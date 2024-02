El BCRA se acerca a los US$ 8000 millones en compras en el mercado de cambios

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sumó este miércoles US$ 118 millones a las reservas y de esta forma suma US$ 1.777 millones en compras netas en el Mercado Único y Libre de Cambios y totaliza US$ 7.912 millones desde el 13 de diciembre, cuando comenzó esta política de acumulación de dólares post devaluación.

Las reservas internacionales brutas, en tanto, alcanzaron los US$ 27.156 millones, US$ 64 millones más que la jornada anterior. De todas formas, las reservas netas aún están en torno a los US$ 5.500 millones negativas, aunque hay que recordar que en diciembre el rojo llegaba a US$ 11.500 millones.

El volumen operado en el segmento de contado llegó a US$ 395,75 millones, mientras que en futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se operaron US$ 126 millones y en el Rofex US$ 371 millones.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

En el mercado de cambios el dólar mayorista terminó la rueda en $ 837,90 por unidad para la venta, lo que supone cincuenta centavos más. El dólar informal o blue, por su parte, operó al cierre a $ 1.085 para la compra y $ 1.115 para la venta, sin cambios desde el día anterior.

Los dólares financieros volvieron a perder terreno. El MEP cerró a $ 1.071,6, lo que implicó una baja $9 y el Contado con Liqui tuvo un retroceso de $17 hasta $ 1.116,3 por unidad.