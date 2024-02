El Banco Central suma y sigue: realiza la mayor compra de dólares en un mes

El Banco Central finalizó la semana con un saldo positivo de US$ 656 millones, tras la compra de US$ 275 millones en la jornada de este viernes, la mayor compra en el Mercado Único Libre de Cambios (MULC) desde mediados de enero.

De esta forma, en febrero lleva realizadas compras netas de dólares por US$ 1.426 millones y desde el 13 de diciembre por US$ 7.561 millones.

El resultado del día permitió que las reservas totales del Banco Central informadas por la entidad dieron un salto importante y sumaran US$ 26.885 millones, lo que equivale a US$ 245 millones más que en la jornada hábil anterior.

En el mercado de cambio, el dólar frenó la seguidilla de bajas, al menos en su versión blue que recuperó casi un 2% y terminó en $1095 para la venta.

Banco Central. NA

Las versiones financieras, en cambio, siguieron a la baja. El Contado con Liquidación (CCL) perdió $23 hasta $1.119 y el dólar MEP descendió $30, para quedar en $1.064.

La cotización del dólar mayorista se ubicó en un promedio de $835 con una suba de $0,5 respecto de su último cierre. De esta forma la brecha cambiaria con el dólar blue se ubicó en un 31%.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 519,8 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 100 millones y en el mercado de futuros Rofex por US$ 390 millones.

En el Banco Nación la cotización del dólar minorista se posicionó a $854 y el dólar tarjeta para compras en el exterior se ubicó en $1.366,4 por unidad.