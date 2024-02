Salarios: cuáles son los gremios que le pelean a la pobreza

Según el Índice de Salarios del Indec, los sueldos subieron un 152,7% em 2023, casi 60 puntos porcentuales menos que el Indice de Precios al Consumidor que ascendió a 211,4%. Durante el mes de diciembre, el impacto fue decisivo.

El promedio de aumento salarial fue del 8,9% mientras que los precios se movieron un inapelable 25,5%, casi 16,6 puntos porcentuales más.

Aunque fueron los salarios de los trabajadores privados registrados los que mejores números tuvieron con una suba anual de 165,8% y la mensual del 11%, no todos los gremios lograron los mismos valores.

La aceleración inflacionaria provocó que todos los aumentos salariales fueran a la saga de los aumentos de precios. El resultado es que el salario real de los trabajadores privados registrados tuvo en diciembre la mayor caída mensual en al menos 30 años y en enero hayan sido menores incluso que en tiempos de la crisis de 2001.

Shutterstock

Sin embargo, en algunos casos las cláusulas de actualización firmadas en paritarias lograron o están en vías de equiparar y hasta superar la dinámica inflacionaria.

En otros casos las paritarias firmadas muestran sueldos que apenas superan la línea de pobreza en sus básicos aunque sostengan una paridad con la dinámica de la inflación. Los gremios más rezagados son, por supuesto, los que cuentan con menos capacidad negociadoras y participan de actividades con diversas dificultades o de servicios, como el doméstico, con una larga tradición de subempleo y escasa consideración por parte de los empleadores.

Distinto es el caso de los gremios dependientes de las distintas administraciones estatales, sea nacionales, provinciales o municipales, que cuentan una amplia y compleja dispersión salarial. A este sector, no obstante, habrá que ubicarlo en el segundo lote, sobre todo por la intención del gobierno de achicar el sector público. Por lo pronto, el ministro Luis Caputo ya anunció que los salarios estatales aumentarán en febrero un escaso 16%, siendo que en enero no hubo aumento alguno y en ambos meses la inflación superó largamente el 50%.

De todas formas, hay que aclarar que lo que se consignará a continuación es el salario básico y que en cada actividad hay diversos ítems que conforman el salario de bolsillo, entre ellos premios, bonos, compensaciones de distinto tipo, e incluso horas extras, además del salario familiar y el llamado salario indirecto que se compone de diversos beneficios como comedores, viáticos e incluso medicina prepaga en algunos casos. Shutterstock

Canasta básica y salario mínimo

Según los últimos datos disponibles del Indec, sobre la canasta básica de diciembre, un familia de cuatro personas conformada por dos adultos y dos niños en edad escolar que no alquilan necesitaba ganar alrededor de $500.000 para no ser pobre y $240.000 para poder acceder a la alimentación básica, es decir, no caer en la indigencia.

Desde ya, que a esos números hay que sumarle el aumento del costo de vida para ambas canastas que rondará el 20% en enero.

Esta referencia, sin embargo, no hace mella en la negociación del llamado Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) que está fijado en $156.000, aunque la CGT reclama llevarlo en la próxima reunión del Consejo que trata el tema a $288.600, es decir un 85% más, número que cuando entre en vigencia estará nuevamente por debajo del nivel de indigencia.

Gremios en carrera contra la pobreza

En los últimos meses fueron pocos los gremios que lograron ganarle a la inflación, por eso se torna interesante realizar una medición contra el otro indicador central que es el índice de pobreza. Algunos casos tomados aleatoriamente muestran una realidad de alta dispersión en el pago de salarios que en algunos casos, disparada de precios mediante, sumieron a muchos trabajadores formales en la pobreza y aún en la indigencia

En general los gremios que logran superar el nivel de inflación y superar largamente la línea de pobreza son aquellos que operan en sectores cuyas empresas se desarrollan dentro de una dinámica comercial de altas tasas de ganancia. El caso más emblemático es el de los bancarios. Juan Mateo Aberastain Zubimendi

La Bancaria, el gremio que conduce el diputado Sergio Palazzo, no le pierde un centímetro de pisada a la inflación y suma cláusulas de actualización en cada convenio. Este gremio tiene uno de los salarios más altos del universo laboral argentino.

En el mes de enero, el salario de un empleado administrativo recién ingresado, con todos los ítems adicionales incorporados (como el plus por participación de ganancias), fue de $ 904.357. En tanto que un jefe de máxima categoría recibe más de $2 millones y un gerente cerca de 2,5 millones.

Otro gremio que se hace sentir es el de aceiteros. La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, recibió como salario para la menor categoría en el mes de enero algo más de $ 914.000, con un rango salarial dentro de los básicos de convenio hasta $1.187.000. A esto se le suma un monto no remunerativo de entre $77.000 y $100.000.

Entre los sectores que superan los niveles de pobre en sus salarios básicos más bajos, se encuentran numerosos gremios. Uno de los más grandes es el de trabajadores de la Alimentación que para el mes de enero acordó en su última paritaria un salario básico para su menor categoría de $ 2580 por hora, más una suma fija mensual de $40.000, es decir alrededor de 556.000 mensual (tomando una cifra de 200 horas mensuales). En este gremio, los salarios básicos mejor pagos llegan a $740.000 mensuales.

Los trabajadores del gremio de la carne, nucleados en la Federación de la Industria de la Carne cuentan para el mes de febrero con un salario base inicial del $590.000 con un rango que llega hasta los $885.000.

Otro gremio que logró superar el trágico umbral de la pobreza en el mes de enero es el de Farmacéuticos. El salario inicial básico en el gremio llegó a $492.000 con un máximo de convenio de $870.000 para la categoría de farmacéutico director técnico más de $1,6millones.

Dos gremios históricos se encuentran en un sector difícil de la escala. El primero es uno es el de los Metalúrgicos, que tiene una trayectoria pendular en función de las idas y vueltas económicas del país. Este gremio acordó para el mes de enero como salario básico $321.060, lejos de los $500.000 que propone la Canasta Básica Total. Se deben considerar, por supuesto, tanto los adicionales, como el salario indirecto. En la escala más alta está el oficial múltiple con un salario básico inicial de $511.214.

El otro es el de Camioneros. Para el mes de enero el salario básico más bajo, para la categoría Ayudante, fue de $241.346 por mes. Un conductor de primera ganó algo menos de $270.000 y un conductor de grúa superó los $400.000. Hay que aclarar, no obstante, que los adicionales abundan en la actividad. Los hay por comida, viáticos, pernoctada, horas extra por kilometraje, permanencia fuera de residencia, etc.

Los gremios que miran la escala desde abajo del nivel de pobreza y aún de indigencia son, entre otros, el de empleo doméstico y prensa.

Entre los domésticos, el rubro Personal para Tareas Generales con Retiro tiene un salario base de $173.758 por mes, casi $70.000 menos de lo que se necesita para acceder a los alimentos básicos. El rubro mejor pago, el de Supervisores, no logra tampoco superar ese umbral ya que gana $237.435,5, según lo establece la paritaria firmada para el mes de diciembre de 2023.

Para el caso de Prensa Escrita, según el acuerdo firmado en noviembre pasado, el básico para la categoría más baja de Aspirante para el mes de enero de 2024 llega a $175.000, en tanto que para la de jefe de Redacción es de $333.583 por mes.