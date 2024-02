El Banco Central sumó US$ 255 millones y suma nuevos fondos a las reservas

El Banco Central inició la semana corta post carnaval con una compra de US$ 255 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). De esta manera acumula US$ 1.025 millones en el mes de febrero y desde el 13 de diciembre totaliza US$ 7.160 millones

Las reservas totales del Banco Central informadas por la entidad sumaron 26,602 millones, lo que equivale a US$ 93 millones más que en la jornada hábil anterior.

En el mercado de cambio, el dólar tuvo una fuerte baja en todas sus variantes. El Contado con Liquidación (CCL) perdió $64 hasta $1.176 y el dólar MEP descendió $47, para quedar en $1.122. El dólar blue, en tanto, descendió 3,5% y cotizó a $1.105 para la venta y $1.075 para la compra.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

La cotización del dólar mayorista se ubicó en un promedio de $833,9 con una suba de $2,6 respecto de su último cierre, con lo que la brecha cambiaria con el CCL se ubicó en torno a 29,09% y con el MEP, en 25,6%.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 499,8 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 100 millones y en el mercado de futuros Rofex por US$ 337 millones.

En el Banco Nación la cotización del dólar minorista se posicionó a $853. El dólar tarjeta para compras en el exterior se ubicó en $1.364,8 por unidad.