Efecto Milei: sin créditos hipotecarios, el mercado inmobiliario espera que vuelvan a mediano plazo

Hoy por hoy, el sueño de la casa propia es asequible a una minoría de los argentinos. De hecho, el valor de inmuebles que tiene el país es de los más bajos a nivel mundial y con excelente calidad de infraestructura. Sin embargo, el asalariado común necesita siete meses seguidos para comprar un metro cuadrado.

El gran problema es que no hay créditos hipotecarios ni líneas de financiación alguna para el largo plazo. La última vez fue durante el Gobierno de Mauricio Macri con la UVA, pero con la alta inflación y la crisis, el instrumento de financiación terminó fracasando.

Créditos hipotecarios: cuál es la situación en Argentina

Matías Daghero explicó en diálogo con MDZ: “En Argentina no hay crédito hipotecario como hay en otras partes del mundo. No nos vayamos a países hiperdesarrollados, sino a los países vecinos que sí tienen créditos hipotecarios. En Argentina no, por una cuestión simple: con los niveles de inflación que hay, es muy difícil para quien te presta plata definir un criterio para no perder prestándote”.

Y detalló algunas excepciones como son los Procrear, el Banco de Córdoba que lanzó préstamos con una tasa muy conveniente. “Seguramente en alguna otra provincia también se dé, pero la realidad es que esos créditos los pagamos todos con nuestros impuestos porque son créditos que le dan pérdida al que lo emite”, sostuvo el especialista en inversiones y finanzas.

El meollo de la cuestión es la inflación crónica de Argentina que no permite generar reglas que se mantengan en el tiempo.

En esta línea también se expresó José Rozados, de Reporte Inmobiliario: “En las economías nacionales del mundo, donde alguien tiene un ingreso medio, puede ir a un banco, le dan un crédito a 20 años y paga una cuota que es inferior incluso a la de un alquiler. Esto en Argentina no existe ni en el corto plazo, porque hay distorsiones económicas”.

“Ahora, financiamiento solo cabe esperar (a que mejore la situación del país)”, agregó. E hizo una aclaración: “Lo que sí existe es la posibilidad de financiar un saldo menor, y suele ser otorgado por un privado. Lo que en otros momentos se le llamaba créditos de escribanía. Lo que hoy hay, son algunos más institucionalizados que sirven para completar una compra, si te falta un 20%, un 25% a tasas atadas al dólar y con interés en dólar”.

La lógica en el mundo es la inversa. Para que la gente pueda acceder a la casa propia, pone entre el 20% y el 30% del dinero, y le financian el resto. Invertir esta situación requiere de estabilidad macroeconómica, reglas claras y certeza política que de calma a los mercados financieros.

¿Posibilidades de un “nuevo” crédito hipotecario?

Actualmente, en el mercado inmobiliario el único que sigue pudiendo participar, es aquel que tiene los recursos, es aquel que ya tiene capital ahorrado. Rozados fue tajante al respecto y manifestó que “pensar que pueda que existir un crédito hipotecario masivo y sustentable en el corto plazo o mediano plazo es una utopía”.

Sin embargo, se estaría gestando el inicio de un nuevo ciclo en materia inmobiliaria y las posibilidades de cumplir el sueño de la casa propia. El analista de mercado inmobiliario, Daniel Bryn, coincidió en que hoy el crédito para el asalariado no existe, pero adelantó una idea que se debate en el sector.

“Hay algunos diálogos con bancos privados, también con el banco público, como el Nación, de que ellos pretenderían empezar a lanzar algunos créditos hipotecarios ajustados supuestamente por algo parecido a la UVA, todavía no está definido”, dijo. Y añadió que depende de dos variables clave: “Si la inflación se acomoda un poquitito y volvemos a la cifra de un dígito mensual. Eso es lo que se comenta en el mercado, pero además, todo esto dependerá de que saquen el cepo. Con cepo e inflación alta no hay posibilidad de créditos hipotecarios”. Actualmente, el asalariado común necesita siete meses seguidos para comprar un metro cuadrado.

“Por lo tanto, si esas dos variables económicas la logran ajustar, es probable que los bancos con muchísimos pesos que van a tener de excedente -porque ya todo el tema este de las Letes se acabó- vayan a tener que colocar ese dinero en algún lado y bueno, el crédito hipotecario puede ser un buen lugar. Quizás no otorguen un crédito hipotecario súper alto. Suponete que un departamento valga de 100.000 dólares, no van a dar 70.000 dólares de préstamo, pero por ahí sí van a ser préstamos más chiquititos de 20.000 o 30.000 dólares para aquel que le falta un poco de plata. Y después, puede pagar una cuota parecida a lo que paga de alquiler”, concluyó Bryn.

Aún queda un largo camino por recorrer para solucionar tanto el problema de hábitat que aqueja a los argentinos como la imposibilidad para acceder a una vivienda. Los especialistas del mercado inmobiliario coinciden en ello, pero ven que muy incipientemente, con las medidas Milei, la situación empieza mejorar.