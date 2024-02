Mercado inmobiliario: por qué tras la llegada de Javier Milei aparecen oportunidades de compra

El mercado inmobiliario comienza a asomar cabeza, tras un pésimo año. Con la asunción de Javier Milei, el ajuste aplicado por su Gobierno y las medidas para el sector se reactivó la compraventa de viviendas.

En diálogo con MDZ, especialistas indicaron que aumentó el número de consultas y operaciones. Además, dieron un panorama de precios y oportunidades de inversión.

¿Cómo está hoy el mercado inmobiliario?

Cabe destacar que el sueño de la casa propia, por el momento, no es asequible a todos los argentinos. Si no más bien a una minoría con ingresos altos, ya que no hay créditos hipotecarios ni línea de financiación alguna para el largo plazo.

Partiendo de este punto, el mercado inmobiliario se encontraba en caída y en uno de sus peores momentos. Sin embargo, post balotaje y con Milei en el Gobierno, la situación comenzó a mejorar.

“La actividad inmobiliaria el año pasado fue de menos a más. Con toda la cantidad de elecciones que tuvimos en el transcurso del año, muchas personas aplazaron su decisión de avanzar en alguna transacción inmobiliaria. Ya con las elecciones resueltas en noviembre, hubo un cambio de expectativas. Las personas empezaron a cerrar más operaciones y eso hizo que noviembre y diciembre fueran los mejores meses de los últimos cinco años”, indicó el analista de mercado inmobiliario, Daniel Bryn.

José Rozados, presidente de Reporte Inmobiliario, detalló: “En cuanto a valores, en los últimos cuatro meses del año pasado los precios se estabilizaron. Incluso, en algunos barrios y algunos inmuebles en particular empezaron tibiamente a recuperarse. No se puede decir que los precios van a subir ya de manera generalizada. Lo que sí se puede decir es que en los barrios con mayor actividad inmobiliaria los precios dejaron de caer desde hace cinco meses”.

Desde el mercado inmobiliario afirman que aumentó el número de consultas y de operaciones de compraventa.

Un indicador que refuerza estos datos es que en 2023 subió 20% la cantidad de escrituras en la Ciudad de Buenos Aires, en comparación al año anterior. Si bien aún no se conoce el dato de operaciones inmobiliarias de compraventa de enero 2024, especialistas del mercado inmobiliario adelantaron a MDZ que pese a ser un mes estacionalmente malo, ocurrió todo lo contrario. No hubo retracción y continuaron por el sendero positivo las escrituras de inmuebles destinados a vivienda.

También hay crecimiento en el nivel de consultas en los portales inmobiliarios. “Está siendo muy superior, casi un 34% más comparado a meses anteriores. O sea, lo que era septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Un tercio más de consultas es un montón. Nosotros en la inmobiliaria tenemos más o menos 1500 consultas por mes y la verdad que notamos lo mismo”, expresó Bryn. Fuente: Monitor Inmobiliario.

“Hay una oferta muy grande de inmuebles, con un metro cuadrado que bajó durante 57 meses seguidos, y ahora, en los últimos seis se estabilizó”, añadió el analista, quien celebra lo que para el sector es un nuevo ciclo inmobiliario, pero prefieren mantener la cautela.

Para graficar, actualmente, hay aproximadamente 107.000 propiedades en venta en Buenos Aires y hoy se venden 4 de cada 100 publicadas. La cifra es alentadora, ya que se venía de un período atroz. Sin embargo, aún se está lejos de la época de oro, en donde la estadística era que se vendían 20 de cada 100 viviendas publicadas.

¿Conviene comprar un inmueble usado o invertir en pozo?

Según el reciente informe de Market, elaborado por Monitor Inmobiliario, los precios se mantienen estables en los últimos siete meses. El m2 usado está en U$S 2.043, pozo U$S 2.391 y a estrenar U$S 2.492. Fuente: Monitor Inmobiliario.

José Rozados explicó que la devaluación fue en el tipo de cambio oficial. Por lo que, no impactó en la compraventa de inmuebles usados o a estrenar, porque es un mercado que opera y cotiza en el paralelo.

Distinta fue la situación para las inversiones en pozo. “En este caso, sí hubo un impacto de la devaluación en los costos de construcción. Si bien no todos accedían al oficial, lo cierto es que el material subió significativamente. Por ejemplo, los insumos sanitarios, griferías, cables, electricidad, equipos, ascensores”, graficó.

Y sentenció: “Lo que repercute es en el valor de las obras que están en curso”. La devaluación impactó de lleno en el precio de las inversiones en pozo.

En este contexto, la oportunidad para quienes pueden comprar una vivienda es en usados, ya que no se vieron afectados por factores macroeconómicos y su precio en dólares está a niveles históricos del año 2006. “A diciembre, el valor de cierre de las operaciones de los departamentos de dos y tres ambientes fue de 2780 dólares el metro cuadrado. Son los 1.010 dólares que valían en 2005”, dijo Rozados a modo de conclusión.

El mercado inmobiliario en Argentina ofrece, actualmente, el valor de inmuebles más bajo a niveles mundiales –según indican desde el sector- y con excelente calidad de infraestructura. Sin embargo, el asalariado común necesita siete meses seguidos para comprar un metro cuadrado. Estas contradicciones dejan en evidencia que aún queda un largo camino por recorrer para solucionar la crisis de vivienda que tiene el país.