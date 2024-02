El Banco Central volvió a comprar dólares, pero las reservas cedieron terreno

El Banco Central comenzó el mes de febrero con compras netas de divisas. En la jornada tuvo un intercambio positivo por US$ 85 millones con lo que ya suma US$ 6.220 millones desde que Javier Milei ingresó a la Casa Rosada como presidente.

La entidad monetaria, no obstante, cedió US$ 565 millones en reservas y culminó la jornada con US$ 27.070 millones en total en los asientos contables, arrastrada por las necesidades de dólares de importadores.

Este número estuvo apalancado los US$ 1.522 millones que durante el mes de enero las empresas agrícolas exportadoras liquidaron, lo que representa una suba del 64% en relación al mismo mes de enero del año 2023 y una mejora del 22% en relación al mes de diciembre del 2023.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

El dólar mayorista cotizó a $ 826,9 para la venta con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 243,1 millones y en el Rofex de US$ 250 millones.

En el mercado cambiario, en tanto, el dólar blue operó sin cambios y cerró en $ 1.195 para la venta. Los dólares financieros, en tanto, tuvieron fuertes alzas. El MEP terminó en 1.250,90, con una fuerte suba de más del 5%. El CCL, en tanto, también ganó terreno y cerró en 1277 con suba cercanas al 3%. El dólar minorista oficial del Banco Nación, en tanto, cotizó para la venta en $ 846.