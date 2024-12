Ripsa, 30 años trabajando por la inclusión financiera

Cumplir 30 años puede parecer muy poco en términos de vida, pero es toda una vida en términos de las transformaciones que vivimos en nuestra empresa, y que se adaptaron a los cambios que sufrieron la sociedad y nuestro mercado desde mediados de los años ’90. Nacimos en una época en la que las herramientas informáticas recién estaban despegando en el mundo, y que en nuestro país estaban en un estado muchísimo menos desarrolladas.

El nacimiento de esas herramientas se entrelazó con otra tendencia, que en esos años era apenas incipiente, incluso en países como Estados Unidos: la deslocalización de las actividades bancarias. Hoy nos parece lo más normal del mundo que los bancos busquen que sus clientes vayan lo menos posible a las sucursales, pero en ese momento era un movimiento que apenas comenzaba a notarse.

Esa tendencia, que se extendería rápidamente a nuestro país, presentaba una oportunidad, pero también un desafío. Y junto a mi familia (Ripsa ha sido y es un proyecto familiar) aceptamos ese reto. Así nació Ripsa, una de las pioneras de la industria de pagos extrabancarios en nuestro país.

Ripsa cumplió 30 años y a lo largo de tres décadas fue incorporando los cambios que se fueron dando en el negocio de pagos extrabancarios.

El aniversario

En estas tres décadas, hemos logrado sumar más de más de mil bocas de cobro en 18 provincias y más de 4000 empresas a las que les realizamos la cobranza. Lo hicimos con una visión innovadora, que nos permitió convertirnos en un ecosistema de pagos omnicanal, que incluye soluciones para cobros digitales a través de QRs interoperables, links de pago y cobros a través de CVU. Pero, sobre todo, creo que Ripsa y nuestra industria en general cumplen un verdadero rol social al promover la inclusión financiera de las personas.

Si trabajamos para ampliar nuestra red no es únicamente por una visión de negocio, sino para estar más cerca de las personas en localidades de baja densidad poblacional, donde los bancos no existen para que puedan realizar sus pagos sin verse obligados a trasladarse a una localidad vecina.

Sumar a un agente no es solo tener un socio estratégico, es brindar a las personas que se acercan a cada centro de cobro la oportunidad de tener a alguien que pueda responder dudas sobre cambios en sus facturas o, simplemente, ser un vecino con quien charlar.

Convertirnos en puntos de corresponsalía bancaria no se reduce a hacer un gran acuerdo comercial con una entidad financiera, sino que es permitir a la gente acceder a su dinero cuando los cajeros automáticos no funcionan, no tienen dinero, o, simplemente, no existen allí donde viven. Sumar nuevas formas de pago no es seguir modas, es brindar a todos y cada uno la posibilidad de realizar sus pagos de la forma que más le convenga o mejor le resulte, liberando sus tiempos.

Por todo esto, y por muchas cosas más Ripsa no es solo un proyecto económico, sino que también es un concepto familiar, y ese es un espíritu que hemos podido mantener en el tiempo, y del que estamos muy orgullosos. Nuestra cultura de gestión empresarial que ha puesto siempre a las personas en el centro o, como me gusta decirlo “tomar las decisiones con el corazón en la mano”. Juan Boubee.

* Juan Boubee. Socio fundador y director Ejecutivo de Ripsa Pagos.