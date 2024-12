La brecha cambiaria entre el blue y el oficial ya es del 1%

El Banco Central de la República Argentina volvió a comprar fuerte en el mercado de cambios al sumar US$ 73 millones. De esta manera absorvió del mercado US$ 206 millones en los primeros cuatro días de diciembre.

Las reservas brutas llegaron a los US$ 31.533 millones, US$ 267 millones más que en la jornada anterior.

En tanto, el riesgo país, medido por el Banco JP Morgan, finalizó la jornada con una suba del 1,2% y finalizó en 760 puntos.

Walter Moreno/MDZ

El dólar blue, por su parte, terminó el día con una fuerte baja de 2,31% en la cotización al venderse a $1.055, el menor nivel desde el 13 de mayo de este año.

El Contado con Liquidación, por su parte, cedió 1,1% y se vendió en $1.089 y el MEP cerró en $1.062, con una baja de 1,3%, suprerando ambos nuevamente la cotización del dólar informal.

Por su parte, el dólar mayorista completó la jornada con un valor de $1.014,5, con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 321 millones, en futuros MAE de U$S 5 millones y en el Rofex de US$ 270 millones.

La brecha cambiaria con el blue se ubicó en el 4%. En tanto la distancia entre el dólar oficial, que cotizó en $1043,33 y el blue, es de menos de $ 12, es decir, el 1,1%.

El Merval volvió a bajar levemente, esta vez un 0,2% en promedio y llegó a 2.211.583 puntos, con cotizaciones que pisaron fuerte como Edenor con una mejora del 8,5% y Supervielle con un 3,09%.