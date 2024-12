El bitcoin alcanza el récord de US$100.000 ante las expectativas por el gobierno de Trump (y otros 7 momentos salvajes de su historia)

El precio del bitcoin superó este miércoles por primera vez la marca de los US$100.000 y alcanzó un nuevo récord.

El valor de la mayor criptomoneda del mundo ha sido impulsado por las esperanzas de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, adopte políticas favorables a las criptomonedas.

El hito se logró horas después de que Trump dijera que nominaría al excomisionado de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) Paul Atkins para dirigir el organismo regulador de Wall Street.

Atkins es visto como alguien muchos más a favor de las criptomonedas que el actual jefe de la SEC, Gary Gensler.

El hito de los US$100.000 provocó celebraciones de los fanáticos de las criptomonedas en todo el mundo.

El valor del bitcoin, que fluctúa enormemente, siempre ha atraído interés, y sus partidarios reaccionan con alegría cuando supera los umbrales de precios anteriores y con desafío durante sus caídas.

Pero este hito en particular era especialmente esperado.

Durante semanas, los gráficos, memes y predicciones han circulado en las redes sociales sobre cuándo el precio alcanzaría la cifra que se considera uno de los santos griales del mundo de las criptomonedas.

Millones de espectadores incluso sintonizaron fiestas de observación en internet mientras el precio rondaba los US$100.000.

El valor de un solo bitcoin es uno de los barómetros del optimismo en la industria de las criptomonedas, que ahora se estima que vale US$3,3 billones, según la firma de análisis Coin Market Cap.

La victoria electoral de Trump el mes pasado fue el catalizador del último aumento.

El presidente electo ha prometido convertir a EE. UU. en "la capital criptográfica del planeta", un cambio notable si se tiene en cuenta que hace tan solo tres años calificó al bitcoin de "estafa".

También es notable cómo se ha disparado su precio.

Una valoración de US$100.000 representa un aumento del 40 % desde el día de las elecciones en EE. UU. y más del doble del precio con el que arrancó el año. El candidato presidencial republicano y expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el evento Bitcoin 2024 en Nashville, EE. UU., el 27 de julio de 2024. Foto: Reuters

Pero el bitcoin es mucho más que los vertiginosos cambios en su valor.

Desde su enigmático inventor hasta la caída del llamado Rey de las Criptomonedas, es una historia con muchos giros y vueltas, que ha visto la creación (y la pérdida) de enormes fortunas.

Así que aquí está la lista de la BBC de los siete momentos más salvajes (hasta ahora) en la tumultuosa historia del bitcoin.

1. El misterioso creador del bitcoin

A pesar de su enorme popularidad, nadie sabe con certeza quién inventó el bitcoin. La idea surgió en foros de Internet en 2008 de la mano de alguien que se hacía llamar Satoshi Nakamoto.

Él explicó cómo un sistema de dinero digital entre pares podría funcionar para permitir que la gente enviara monedas virtuales por internet con la misma facilidad con la que se envía un correo electrónico.

Satoshi ideó un sistema informático complejo que procesaría transacciones y crearía nuevas monedas utilizando una enorme red de voluntarios autoproclamados en todo el mundo que utilizaban un software especial y potentes computadoras.

Pero él -o ellos- nunca han revelado su identidad. Y el mundo nunca lo ha descubierto. Dorian Nakamoto fue acusado erróneamente de ser el inventor del bitcoin. Foto: Reuters

En 2014, el estadounidense de origen japonés Dorian Nakamoto fue perseguido por periodistas que pensaban que era el escurridizo creador del bitcoin, pero resultó ser una pista falsa provocada por una información mal traducida.

En 2016, el informático australiano Craig Wright dijo que él era Satoshi, pero después de años de batallas legales, un juez del Tribunal Supremo concluyó que no.

A principios de este año, un experto canadiense en bitcoin llamado Peter Todd negó rotundamente ser Satoshi, mientras que este pasado mes, en Londres, el británico Stephen Mollah afirmó que lo era, pero nadie le creyó.

2. Haciendo historia con la pizza

Bitcoin es la base de una industria de criptomonedas de US$2 billones, pero la primera transacción registrada en la que se utilizó fue la compra de una pizza.

El 22 de mayo de 2010, Lazlo Hanyecz ofreció US$41 en bitcoin en un foro de criptomonedas a cambio de dos pizzas.

Un estudiante de 19 años aceptó y el día pasó a la historia para los fanáticos de la moneda como el día de la #BitcoinPizza.

Fue una fuente de memes para los miembros de la comunidad de criptomonedas y también mostró el poder del bitcoin, una moneda de internet que realmente podía comprar artículos de forma virtual.

Los delincuentes también deben haber estado observando el fenómeno, porque en menos de un año se lanzó el primer mercado de la deep web que vendía drogas y otros productos ilegales a cambio de bitcoins.

El trato que hizo Lazlo ahora se ve bastante malo para él. Si hubiera conservado esas monedas, ¡ahora valdrían cientos de millones de dólares!

3. Convertirse en moneda de curso legal

En septiembre de 2021, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, convirtió el bitcoin en moneda de curso legal.

Las peluquerías, supermercados y otras tiendas tuvieron que aceptar el bitcoin por ley junto con su moneda principal, el dólar estadounidense.

Muchos entusiastas del bitcoin y periodistas visitaron el país, lo que impulsó brevemente el turismo.

Aunque Bukele esperaba que la medida aumentara la inversión en su país y redujera los costos para los ciudadanos que intercambiaban dinero, no se hizo tan popular como esperaba.

Todavía espera que despegue, pero por ahora el dólar estadounidense sigue siendo el rey en el país. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, planea construir una ciudad llamada Bitcoin City, mientras impulsa a su nación a utilizar la moneda digital. Foto: Reuters

Además de la enorme cantidad de dinero público que Bukele gastó para intentar que la gente adoptara el bitcoin, también compró, de forma controvertida, más de 6.000 bitcoins en los últimos años.

El presidente gastó al menos US$120 millones en comprar bitcoins a distintos precios con la esperanza de obtener beneficios para su país, que atraviesa dificultades económicas.

Las cosas empezaron a ir bien para él en diciembre de 2023, cuando, por primera vez, el valor de su reserva se disparó.

Un sitio web creado por el ingeniero de software holandés Elias Zerrouq está haciendo un seguimiento de las tenencias de bitcoins del país y actualmente estima que el valor de las monedas aumentaron un 98 %.

4. El auge y caída de las criptomonedas en Kazajistán

En 2021, Kazajistán se convirtió en un punto de acceso para la minería de bitcoin, el proceso de realizar los cálculos complejos que sustentan las transacciones de criptomonedas.

En la actualidad, se necesitan almacenes llenos de computadoras de última generación que funcionen todo el día y toda la noche, pero la recompensa son bitcoins nuevos para las empresas que participan. El reportero de la BBC, Joe Tidy, visitó una de las minas de bitcoin gigantes de Kazajistán durante el auge. Foto: BBC

Los almacenes de computadoras requieren mucha energía, y numerosas empresas se trasladaron a Kazajistán, donde la electricidad era abundante gracias a las enormes reservas de carbón.

Al principio, el gobierno los recibió con los brazos abiertos porque traían inversiones.

Pero llegaron demasiados mineros y pusieron una enorme presión sobre la red eléctrica, poniendo al país en riesgo de apagones.

En un año, la industria minera del bitcoin de Kazajistán pasó del auge a la quiebra, ya que el gobierno impuso restricciones y aumentó los impuestos para frenar el crecimiento.

Se estima que en todo el mundo la red de bitcoin utiliza tanta electricidad como un país pequeño, lo que genera preocupación por su impacto ambiental.

5. Bitcoins en el basurero

Imagínate tener una billetera de criptomonedas que vale más de US$100 millones y, de repente, tirar a la basura un disco duro que contiene los datos de inicio de sesión.

Eso es lo que James Howells, de Gales, dice que le pasó.

La naturaleza misma de las criptomonedas implica que recuperarlas no es tan fácil como restablecer la contraseña. Sin bancos involucrados, no hay una línea de ayuda de atención al cliente. James Howells dijo que quiere donar una cuarta parte del dinero a la gente de Newport, Gales. Foto: James Howells

Desafortunadamente para él, el ayuntamiento de su localidad en Newport le negó el acceso al vertedero donde dice que terminó el dispositivo, incluso después de que se ofreció a donar el 25 % de su reserva de bitcoins a organizaciones benéficas locales si se lo permitían.

"Fue un momento de lucidez y una sensación de hundimiento", le dijo a la BBC.

6. El Rey Cripto estafador

Nadie ha perdido tantos bitcoins como el exmagnate multimillonario de las criptomonedas, Sam Bankman-Fried.

El fundador de la enorme empresa de criptomonedas FTX fue apodado el Rey de las Criptomonedas y era muy querido por la comunidad.

FTX era una plataforma de intercambio de criptomonedas que permitía intercambiar dinero normal por criptomonedas como bitcoin. Foto: Reuters

Su imperio valía unos US$32.000 millones y estaba volando alto hasta que todo se vino abajo en cuestión de días.

Periodistas descubrieron que la empresa de Bankman-Fried tenía problemas financieros y había estado transfiriendo ilegalmente fondos de clientes de FTX para apuntalar su otra empresa, Alameda Research.

Justo antes de su arresto en su complejo de apartamentos de lujo en las Bahamas en diciembre de 2022, habló con los periodistas.

"No creo haber cometido fraude. No quería que nada de esto sucediera. Ciertamente no era tan competente como pensaba", le dijo Bankman-Fried a la BBC.

Después de ser extraditado a los EE.UU., fue declarado culpable de fraude y lavado de dinero y fue encarcelado por 25 años.

7. Auge de los bancos de inversión

A pesar de toda la agitación, el bitcoin sigue atrayendo la atención de inversores y grandes empresas.

De hecho, en enero de 2024 algunas de las mayores firmas financieras del mundo añadieron el bitcoin a sus listas oficiales de activos como ETFs de bitcoin al contado.

Son como acciones y participaciones, vinculadas al valor del bitcoin, pero no es necesario que posean ninguna personalmente.

Los clientes han estado invirtiendo miles de millones en estos nuevos productos.

Empresas como Blackrock, Fidelity y GrayScale también han estado comprando bitcoins por miles, lo que ha hecho subir su valor a máximos históricos.

Es un gran hito para las criptomonedas y algunos fanáticos creen que el bitcoin finalmente se está tomando tan en serio como el misterioso Satoshi imaginó.

No obstante, pocos se opondrían a que se produzcan más momentos alocados a medida que la historia del bitcoin continúa desarrollándose.