El presidente de una automotriz explicó qué pasa con los precios de los autos

La automotriz Renault acaba de lanzar el nuevo Kwid en la Argentina y marca el regreso de un modelo que apunta al segmento más accesible de la Argentina.

De esta manera, la automotriz busca recuperar participación en el mercado, después de un período donde apuntó a sostener la rentabilidad para no dañar la situación financiera de la empresa.

Así lo dio a entender el presidente de la compañía, Pablo Sibilla, durante el evento de presentación del nuevo vehículo. "En los últimos tiempos hubo en la Argentina una guerra de precios, a la que nosotros decidimos no entrar, más allá de que no podía hacer perder ventas”, dijo el ejecutivo.

En ese contexto, señaló ejemplos de otras automotrices – sin nombrarlas – que a nivel mundial están pasando por situaciones difíciles, por llevar adelante políticas que dañaron la salud de esas empresas.

De todas maneras, Sibilla destacó que el Kwid llega con un precio muy competitivo. De hecho, a un valor de $17.900.000, se convierte en el 0km más barato del país.

Por su parte, resaltó el avance del proyecto para la producción de una pickup de media tonelada en la planta de Santa Isabel en Córdoba.

Ese fue un buen punto para consultarlo sobre cómo está impactando la suba de los costos internos en dólares por el fortalecimiento del peso, teniendo en cuenta que este vehículo tendrá como principal objetivo la exportación. Más si se tiene en cuenta que el principal mercado externo para su venta es Brasil, un país que atraviesa una etapa de devaluación del real.

“Cuando hablamos de un perfil exportador estamos pensando en el largo plazo. Ya hemos pasado montones de veces por períodos en donde la Argentina se pone menos competitiva o gana en competitividad. Creo que la competitividad la tenemos que ganar de otra forma. Ganar competitividad a través de una devaluación no es duradera. El país puede devaluar, pero, seis meses después, la competitividad que se gana se vuelve a perder. Hay que ganar competitividad mediante la eficiencia, mediante la baja de impuestos",

Agregó que en ADEFA "siempre remarcamos que la Argentina exporta entre 20% y 23% de impuestos, cuando Brasil exporta 11% y México cero. Bajar impuestos es una etapa que consideramos muy importante. Trabajar en eso es el desafío que hay para adelante. Controlar la inflación es algo bueno, muy importante. Si perdemos la noción de los precios relativos es muy difícil hablar de mejorar la competitividad. Establecer las condiciones macroeconómicas en Argentina es necesario para poder concentrarnos en la verdadera productividad, como hacen los países desarrollados”, dijo Sibilla ante la consulta de MDZ.

También se le planteó que, pese a ser el modelo más barato del mercado, comparado con otros países, como Chile, su precio en dólares es elevado para un vehículo de entrada de gama.

El directivo remarcó que la suba de precios en dólares no es un tema exclusivo del sector automotor y dio como referencia que, si bien los 0km aumentaron en los últimos tiempos, los salarios, medidos en esa moneda, también subieron.

"Cuando vemos los últimos seis meses la evolución de los precios de los autos y de los salarios en dólares, las dos curvas aumentan en forma paralela. Los precios de los autos en dólares billete aumentaron, pero también lo hicieron los salarios. Cuando (Javier) Milei dice que la gente gana tres veces más en dólares, comparado con lo que pasaba antes, es cierto porque los salarios aumentaron en dólares. El tema de los precios de los autos hay que tomarlo, de alguna manera, por el costo argentino y mirarlo en su conjunto. Los precios de los autos son más altos, los salarios son más altos, comer en un restaurante es más alto y así con otros rubros. Los autos son más caros que otros países, pero si se compara con los salarios, eso no ha variado", expresó.

Gran parte del problema tiene que ver con la presión impositiva. En ese sentido, el presidente de Renault destacó que están trabajando con el Gobierno nacional en ese tema.

“Estamos trabajando desde ADEFA y en forma conjunta con AFAC y tenemos muy buena respuesta por parte del Gobierno. Nos juntamos tres o cuatro veces por año con el ministro de Economía y planteamos nuestra posición, hay una lista con distintos temas y se hace un seguimiento. Obviamente, tenemos claro el problema del déficit fiscal. Eso no se negocia desde el Gobierno. Sin déficit, harán todo lo que se pueda. Con déficit, nada. A medida que se pueda, vamos avanzando. En qué plazo, no sé, Dependerá del aumento de la recaudación”, señaló.

En ese sentido, dio como ejemplo la decisión que se tomó con el Impuesto PAÍS.

“Es un impuesto distorsivo. No sólo para el mercado interno sino, también, porque exportamos Impuesto PAÍS. Ya se sacó el primer tramo y se está eliminando el segundo. Creo que hay otros impuestos, como Ingresos Brutos, que tiene un impacto muy negativo para la economía. En algún momento se va a tener que evaluar hacer algo con este impuesto. En Brasil, un impuesto equivalente es el IPI. Cuando se compra un producto de Brasil no viene con ese impuesto. En Argentina, exportamos Ingresos Brutos en el valor de lo que vendemos. Desde el sector propusimos, en una primera etapa y para no tocar la recaudación, que se cobre los impuestos en la comercialización, no en la producción. Tenemos que tomar el modelo mexicano que cuando exporta un bien producido localmente no exporta impuestos”, explicó Sibilla.