Costos de las compras en el exterior: cómo calcular el envío

Las medidas tendientes a facilitar las importaciones de productos que anunció en los últimos días el Gobierno de Javier Milei entusiasmaron a los consumidores que suelen utilizar el sistema courier. Sin embargo, hay que tener presente que, si bien estas disposiciones bajan los costos de estas compras, existen otros gastos y limitaciones que pueden resultar un dolor de cabeza.

Entre las cosas a las que hay que prestar atención a la hora de hacer un pedido es el peso del paquete que no debe superar los 50 kilos. Otro de los temas es el valor del producto que no debe superar los 3.000 dólares impuesto por el gobierno. Además, no hay que olvidar que cada destinatario puede recibir hasta cinco envíos por año.

Entre las empresas que ofrecen el servicio de entrega a domicilio se pueden mencionar: el Correo Argentino con su sistema de “Puerta a Puerta” y las compañías privadas DHL, Amazon, FedEx y UPS que prestan servicio vía courier.

Costo de las compras en el exterior

Si bien las ofertas de ciertos productos en el exterior suelen ser tentadoras para los consumidores argentinos, es importante chequear a cuanto llegan los gastos de envío, ya que en algunos casos llegan superar el valor del artículo.

Otra opción disponible es la de gestionar el despacho por cuenta propia. En ese caso, el valor dependerá de la empresa con la que se contrate y factores como la distancia, el peso y el tamaño del paquete.

Por ejemplo, si el artículo comprado llega en un paquete de 5 kilos con una medida de 35 x 20 x 15 cm, el costo por DHL será de US$ 590, según una estimación que publicó el Infobae. Por su parte, un envío de iguales características desde Barcelona a Buenos Aires hecho por Fedx, podría salir 638 Euros.

Contratar los servicios de empresas del estilo de Aerobox o Tiendamanía puede ser ventajoso, debido a que suelen ofrecer costos tanto en dólares como en pesos. De esta manera, se evita realizar los trámites de importación.

Es válido remarcar, que Aerobox permite hacer un cálculo estimado de los valores de despacho por medio de una “calculadora de envío” en su sitio web. Así se puede saber con anticipación cuánto costará ingresar compras realizadas en el exterior.