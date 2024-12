Sebastián Halpern invirtió US$ 3 millones en una nueva fábrica clave para el agua de Mendoza

En el último tiempo, quienes han transitado por el Acceso Sur de la provincia de Mendoza, han sido testigos de la transformación que ha tenido Halpern SRL, firma líder en insumos para la conducción, control y filtrado del agua en Mendoza, con la construcción maratónica de dos naves gigantes que se transformaron en una nueva unidad de negocio, apuntada al rubro inmobiliario.

Pero esa faraónica obra que ya está en funcionamiento y para 2025 tendrá su inauguración oficial, no es la única novedad de la empresa. Es que, puertas adentro y por fuera de esas naves, Sebastián Halpern realizó una inversión de más de US$ 3 millones para la construcción de una nueva fábrica de caños de PVC (la primera y única del oeste argentino), una apuesta que promete ser clave no solo para el agua de Mendoza, sino de toda la región.

En una entrevista con MDZ, el empresario habló de estos proyectos, sus inicios en el negocio del recurso hídrico, la minería, la modificación del Código de Aguas de la provincia, las obras que se necesitan y más.

-¿Qué novedades tienen en Halpern?

-Hace algunas semanas pusimos en marcha una nueva fábrica de caños PVC, la única del oeste argentino. Es una fábrica que importamos hace un año y medio para producir tubos de PVC desde 75 milímetros de diámetro hasta 250 mm, todo con la última tecnología, con turbo mezcladores automáticos, con toda la destrucción automática de excelente calidad, con todo un laboratorio de última tecnología… Para nosotros es un gran orgullo tenerlo aquí.

-¿Qué inversión hicieron para esto y qué impacto tiene en el sector productivo?

-Esto esto impacta de gran manera: primero, porque son tubos de excelente calidad; segundo, porque con esto sustituimos un gran volumen de importaciones; tercero, generamos trabajo genuino en nuestra provincia. Tuvimos una una inversión bastante importante, no solamente en lo que fue la importación de la máquina, sino en todo lo que implicó la infraestructura para esa puesta en marcha, la construcción de la nave para instalarla, el turbo mezclador, el laboratorio, las oficinas… Fue una inversión importante y tuvimos que construir una línea eléctrica también de gran magnitud porque es una máquina que consume mucha energía. Toda esa inversión la hicimos nosotros y después parte de su inversión te la devuelve Edemsa en energía. Esa fue la parte que más nos demoró y la parte más difícil. Por suerte, ya está en marcha. Ahora estamos en el proceso de fabricación y de establecer los turnos de trabajo y de estar monitoreando permanente cómo producimos cada uno de los tubos.

-¿Qué porción del mercado pueden abastecer con lo que producen?

- Alcanzamos a producir solamente el 22% de los tubos que consumimos, el resto lo seguimos importando. Está enfocado básicamente a lo que es agricultura, agua potable y minería. Esas tres verticales es donde podemos abastecer con los tubos que producimos acá. Esto implica un gran ahorro de logística y de flete, porque pensá que el tubo es hueco, entonces mucho de lo que de lo que traemos es aire. Al producir acá podemos tener fletes más cortos. Tiene un gran impacto eso desde el ahorro de energía, del ahorro de logística, el ahorro combustible, desde los sustentable por todos lados es positivo, no solo para la provincia o para la región, sino para todos los protectores agricultura que hacemos en el norte en el centro del país y algunos en el sur. Foto: Marcos Garcia/MDZ

-Otra de las inversiones que han hecho es la construcción de dos nuevas naves en el predio de Halpern, ¿cómo funcionan?

-Construimos dos naves de más o menos 15.000 metros cuadrados cada una, las empezamos en agosto del 2022 y las terminamos en septiembre del 2023, pero faltaban detalles y algunas cosas de la red de incendio, del asfalto… Hoy en día ya están 100% operativas y ocupadas, son naves de última tecnología Triple A; tienen red contra incendio; piso de hormigón; paneles aislados con poliuretano, tanto en las paredes como en el techo; dentro del predio tenemos control de ingreso y egreso de personas, todo computarizado, cada empresa o cada inquilino tiene que subir al sistema las personas que pueden ingresar o no; tenemos seguridad 24 horas; internet… La verdad que es un modelo para lo que es de nuestra provincia, tienen nueve metros de altura libre en la parte más baja y 11,50 en la parte más alta.

Es una nueva pata del negocio para nosotros de la mano de lo inmobiliario, es una parte en la que queríamos incursionar. Compramos ese terreno hará tres años y decidimos hacer esa inversión de varios varios millones, pero está un poco enredado porque fue en una época que hace que sea imposible trasladarlo a número. Pero fue en un momento justo, en un momento clave usando proveedores locales, tanto para la construcción como para la provisión de materiales. El gran desafío de eso fue la velocidad con la que lo construimos.

-¿Cuántas empresas están instaladas ahí y cómo funciona la división de las naves?

-Tenemos cinco empresas en todo el predio, hay una que tiene la mayor ocupación, y hay un reglamento de funcionamiento de circulación, de ingreso de personas y de trabajadores, pero está muy bien armado. Tenemos un gerente que lidera esa unidad y estamos muy encima de eso, con servicio al cliente, y la idea es que los inquilinos que tenemos siempre estén conformes y estar a disposición de ellos. Tenemos separación de residuos y lo que hacemos tratamos de que sea todo sustentable y siempre pensando en atender bien a nuestros clientes. Foto: Marcos Garcia/MDZ

-Hoy la empresa está más diversificada, como bien lo contás, pero sus inicios están ligados al agua. ¿Por qué se dio en ese segmento con un recurso crítico para Mendoza?

-Fui al Liceo Agrícola entre el año ‘92 y ‘97. Ahí teníamos una materia que era Hidrología agrícola y ahí me empezó a interesar bastante el tema del agua y trabajé en una empresa de riego israelí desde el año ‘98 hasta el 2002. La verdad que el tema del agua es algo que me apasiona muchísimo, del uso eficiente, de gestionar el agua eficientemente. En el año 2002, con una Argentina bastante complicada económicamente, arranque de cero la empresa y hace 23 años que estamos con este proyecto.

El agua es algo que nunca te termina de desafiar, te lleva a incorporar tecnología permanentemente, a ayudar a producir mayor cantidad o mejor calidad de productos con menos agua, ese es el gran desafío. También ayudar a la minería a optimizar el agua que necesitan tanto para la lixiviación como para el uso en los campamentos en alta montaña, con plantas de afluentes para cuidar el medio ambiente y que eso no se vierta en ningún lado prohibido… Eso es parte de nuestro desafío y de acompañar a los clientes.

-Desde 2002 que arrancaste hasta hoy, ¿cuánto ha evolucionado la conciencia sobre el uso del agua?

-Muchísimo y siempre para bien. La tecnología ha mejorado mucho y los productores y los usuarios del agua se han concientizado y entienden que es el bien más escaso que tenemos, pero el más preciado que tiene la naturaleza. Con agua podemos hacer todo y sin agua es imposible.

-Mencionaste a la minería, ¿cómo ves que se está trabajando y cómo ves el desarrollo a futuro en la provincia?

-Creo que se está trabajando muy bien, muy a conciencia, generando la confianza necesaria para que la sociedad entienda que necesitamos la minería para desarrollar nuestra provincia. Pero así como la necesitamos tiene que haber los controles necesarios y confiables para que esa minería pueda ser sustentable y pueda mantenerse en el tiempo. Necesitamos la minería, creo que se vienen muy bien cumpliendo los pasos, creo que que el Gobernador actual está haciendo las cosas bien para poder dejar esto encaminado. Creo que en el corto plazo van a venir proyectos de exploración y también es responsabilidad de los empresarios mendocinos que acompañemos eso de manera responsable, justamente para que esto tenga continuidad en el tiempo y pueda ser sostenible. Foto: Marcos Garcia/MDZ

-Otro tema que se puso sobre la mesa este año fue la modificación del Código de Aguas de Mendoza. ¿Qué opinión tenés de eso?

-El Código de Aguas que tenemos es un código que tiene más de 100 años y nuestra provincia en ese tiempo ha cambiado mucho. Es necesario cambiarlo, adaptarlo a la realidad y que ese código pueda ir acompañando el crecimiento de la provincia. Hoy no puede ser que haya tierras con derecho de agua que no se usa o que lo tiran. Tenemos necesidad de agua en otros lugares mucho más productivos o que se podría aprovechar mejor. Es necesario ese cambio, hay que acompañarlo, hay que revisarlo, pero es necesario para la Mendoza de hoy y para la del futuro.

-¿Qué obras se necesitarían para eso?

-Si vos me decís ¿cómo sueño Mendoza? La sueño entubada desde el Dique Potrerillos hasta Lavalle o desde El Carrizal hasta Santa Rosa o La Paz. Al ser una provincia donde los diques están en altura, para regar necesitamos 4 kg de presión, que es 40 metros de altura. Entubando el agua de Mendoza no solamente evitaríamos robo de agua, evaporación o pérdidas por infiltración, sino que además podríamos hacer un aprovechamiento energético y de ahorro de mantenimiento de bombas, de transformadores, de líneas eléctricas, de tableros, que que sería muy beneficioso para que los productores puedan aprovechar más el ahorro de energía y el uso eficiente del agua.