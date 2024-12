Minería colaborativa: Veladero refuerza el trabajo con comunidades de San Juan

La minera Veladero cerró 2024 destacándose por las numerosas actividades para el desarrollo de las comunidades de Iglesia y Jáchal en la provincia de San Juan, junto a los Comités de Desarrollo Comunitario (CDC).

Esta pieza central de minería colaborativa y sustentable comenzó a funcionar en 2023 y creció en 2024, luego de un amplio proceso de diálogo y formación en la comunidad, para decidir, junto a los vecinos que la integran, sobre proyectos vinculados a la calidad de vida en la comunidad.

A los seis CDC que funcionaban se suman en los últimos tiempos dos nuevos comités. Uno en Huaco (Jáchal) y el otro en Colangüil-Malimán (Iglesia). En total, más de 80 vecinos integran los 8 CDC, divididos por ubicación geográfica en ambos departamentos.

CDC de Jáchal, San Juan

Este año, los CDC presentaron y evaluaron más de 40 propuestas de proyectos y se priorizaron y pasaron a ejecución 18, luego de aplicar una matriz de evaluación enfocada en la sustentabilidad, transparencia e impacto de las propuestas.

Estas iniciativas abarcaron áreas clave como educación, infraestructura, ingeniería para redes de riego y agua potable, y desarrollo social.

En Iglesia, algunos de los proyectos destacados de 2024 fueron la construcción de un playón deportivo en el Club Los Andes de Tudcum, el diagnóstico e ingeniería de la red de riego de Colangüil y red de agua potable de Malimán, y la refacción de la casa de asistencia social y salas velatorias de Rodeo, y la construcción de un salón de usos múltiples en Angualasto.

Por su parte, en Jáchal se destacan los proyectos de mejoras en la planta potabilizadora de Villa Mercedes y Gran China, materiales eléctricos para la planta de agua potable de Pampa Vieja, equipamiento para los Bomberos Voluntarios de Jáchal, equipamiento para las instituciones educativas del sur de Jáchal, y la conectividad de fibra óptica para La Ciénaga.

Con presupuesto propio e inversión social de contratistas como Aramark, American Advisor y Huarpe, este año Veladero incrementó los fondos destinados a los CDC, pasando de US$ 60.000 a US$ 100.000 por comité, lo que representa una inversión total aproximada de US$ 800.000.

“Tenemos una meta clara: que el desarrollo de las comunidades se dé de manera colaborativa, que los vecinos, de acuerdo con su vocación, visión e intereses diversos, sean quienes, juntos a las autoridades y las empresas direccionen la inversión que se dé con los recursos de la minería. Agradecemos el compromiso de tantos vecinos y contratistas este año y, mirando hacia 2025, buscaremos seguir consolidando los CDC como una iniciativa clave. Esto significa empoderar a los vecinos para que presenten y ejecuten proyectos que generen un impacto positivo en sus comunidades, en un marco de sostenibilidad y gobernanza robusto y transparente”, destacó Marcelo Álvarez, Director Ejecutivo de Barrick Sudamérica.