Qué es el ladrillo turístico y cómo invertir en este rentable mercado

La inversión en Real Estate es desde hace mucho tiempo en la Argentina la más segura y utilizada para conservar activos, con negocios que ofrecen además altas rentabilidades.

Dentro del rubro, el desarrollo de complejos turísticos es en la actualidad una de las opciones más rentables, aunque está asociado a los grandes desarrolladores, sin embargo, existen opciones para ahorristas que no están dedicados al 100% a este tipo de inversiones.

Para ello llegó el ladrillo turístico, una opción de inversión en boca de pozo en el que se compra una parte de un hotel operado por una cadena internacional y recibe la renta proporcional sobre la operación del complejo turístico.

Hace unas semanas, la empresa Invertur Realty presentó una propuesta de inversión en condo hoteles en dos emprendimientos, uno en Iguazú y otro en Asunción, ideada para diversificar inversiones y convertirse en propietarios de hoteles con rentas de entre el 7% y el 12%, y el respaldo de grandes cadenas hoteleras y sin ocuparse del día a día del negocio.

Four Points by Sheraton de Marriott Argentina de Cataratas del Iguazú se construirá en un predio de 3.700 m2 y contará con 120 habitaciones, restaurant, gimnasio, piscina, tres salas de reuniones y otros amenities de primer nivel.

Marriot garantiza la operación del hotel, con el know how y el seguimiento de todo el proceso constructivo. La obra se encuentra en un 30% de avance, es apta para blanqueo y tiene un ticket de entrada de US$ 145.000.

Esta prevista la finalización de la obra en diciembre de 2026 para abrir sus puertas en enero de 2027. Al momento se vendieron más del 50% de las unidades.

Ramada by Wyndham Asunción Airport es un proyecto de reconversión y ampliación con 3 nuevas torres trayendo el primer Ramada de la marca a ese país con 254 habitaciones frente al aeropuerto de Asunción.

Ramiro Alem, CEO y socio fundador de Invertur Realty destacó por qué es el momento de invertir en hoteles. “La demanda de viajes crecerá al 5,8% promedio anual los próximos 10 años, y la oferta apenas el 2%. Estamos ante una ventana de oportunidad para entrar al negocio de renta hotelera, para diversificar en una nueva forma de invertir en ladrillos con el respaldo de cadenas hoteleras y sin ocuparse del día a día del negocio, para cubrir el gap de oferta desarrollando los nuevos hoteles que necesita la industria del turismo para crecer”.

El ladrillo turístico

El modelo de condo hotel permite a pequeños y medianos inversores entrar al negocio de renta hotelera sin invertir sumas millonarias con tickets que van en promedio entre US$ 65.000 y US$ 150.000. La operación es simple. El inversor adquiere una unidad que luego afecta a la explotación hotelera a cambio de una renta, sin ocuparse del día a día, dado que la operación la lleva adelante un operador profesional con marca hotelera.En Argentina hay más de 1.000 habitaciones por valor de US$ 100 millones en proyectos de condo hotel en desarrollo y/o comercialización. Son 11 hoteles en 9 provincias, uno de Marriott, dos de Wyndham, tres de Hilton, uno de Accor, dos de Amerian y 2 independientes. En Brasil, en tanto, más del 30% de las habitaciones de los más de 380 hoteles de la marca Accor fueron estructurados a través del condo hotel

El director de Desarrollo de Marriott, y el desarrollador del proyecto Juan Paredes, destacó el rol de la cadena hotelera en el modelo de negocio del condo hotel, haciendo referencia al “aporte de la marca, del branding al desarrollo; del lado del inversor es la seguridad de tener un canal de distribución y comercial eficiente”.

Miguel Ángel Isanbizaga de Incuba Real Estate, hizo hincapié sobre el valor diferencial del destino turístico, del área Cataratas como uno de los principales destinos turísticos de Sudamérica con sus 3 ciudades: Foz Iguazú, Ciudad del Este y Puerto Iguazú, donde no hay ningún hotel de la cadena hotelera Marriott, y la renta proyectada 8-10%, destacando además que el Four Points by Sheraton Iguazú será el primero de esta marca de Marriott en Argentina.

En función de las estimaciones, según los operadores e inversores en turismo, en Puerto Iguazú se prevé un crecimiento de 30 años sostenidos en capacidad hotelera y servicios.

El presidente de Wyndham para LATAM y Caribe, Gustavo Viescas, planteó que “una cadena como Wyndham aporta distintos componentes al ladrillo turístico: su red de distribución global, su tecnología, su programa de lealtad, en la propuesta de valor y eficiencia de costos, y sobre todo transparencia y gestión profesional, asegurando una rentabilidad óptima a cada uno de los inversores”.

El desarrollador de OTSA Desarrolladora, Alex Zabala, por su parte destacó que la importancia para el inversor en el real estate hotelero está en “el timing y costo de entrada, ahí está la diferencia para el inversor, tanto en el aumento del capital invertido como en la participación en las utilidades de la explotación hotelera”; agregando que “este primer Ramada es una oportunidad extraordinaria, siendo el único que hoy permite entrar al negocio hotelero bajo la modalidad de condo hotel en el país garantizando rentabilidad ya que la cadena hotelera Wyndham controla el 60% de reservas hoteleras en Paraguay”.