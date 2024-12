Mercados: ¿qué sabe Warren Buffett que nosotros no?

Warren Buffett, uno de los más célebres e influyentes inversores de Wall Street, llega a 2025 con su mayor posición de efectivo en más de 30 años. ¿Warren sabe algo que el resto de los inversores no saben? ¿Por qué tiene un nivel de liquidez récord en su cartera?

Es sabido que el llamado Oráculo de Omaha, como se lo conoce, siempre ha preferido tener grandes cantidades de efectivo, pero un dato conocido recientemente generó varias especulaciones porque, prácticamente, se dirige al próximo año con un fondo de guerra gigantesco en Berkshire Hathaway, de hecho, el mayor acopio de efectivo en 34 años.

Según datos de Oppenheimer, el nivel de efectivo del conglomerado con sede en Omaha asciende a 325.000 millones de dólares (un récord en términos absolutos) y ahora representa alrededor del 30% de los activos totales de Berkshire, el porcentaje más alto desde 1990.

Ahora bien, ¿por qué el legendario inversor de 94 años conserva tanto dinero en efectivo? La explicación más obvia podría ser que simplemente no encuentra áreas atractivas que le permitan invertir grandes cantidades de efectivo en un mercado caro. En tal sentido, hay que tener presente que la valoración del mercado ha alcanzado proporciones históricas utilizando el indicador favorito del propio Buffett para la valoración general: la relación entre el valor total del mercado de las acciones estadounidenses y el producto interno bruto (PBI).

El “indicador Buffett” se ha disparado hasta un máximo histórico del 209%, un nivel visto por última vez en el pico del mercado de 1929. Para ponerlo en contexto, el indicador alcanzó un máximo del 140% antes de que estallara la burbuja puntocom a principios de la década de 2000, según datos de Oppenheimer.

Para Bill Stone, accionista de Berkshire y director de Glenview Trust Company, la gran cantidad de efectivo en manos de Berkshire se debe a la valoración y a la falta de oportunidades de compra atractivas, ya que es difícil encontrar empresas de su calidad a bajo precio.

Vale señalar que el stock de liquidez de Berkshire no ha hecho más que crecer después de que Buffett se deshiciera este año agresivamente de enormes porciones de sus dos mayores participaciones, Apple y Bank of America (en los primeros tres trimestres del año se deshizo de 133.000 millones de dólares en acciones).

Para los desmemoriados, Buffett tomó por primera vez el control de Berkshire, originalmente un fabricante de ropa, en 1965 y luego lo transformó en un conglomerado único en su tipo, siendo uno de los inversores más grandes del mundo y más rentables.

Pero ese afán por satisfacer las expectativas de los inversores de su fondo no lo distraen de sus objetivos benéficos. Un mes atrás, Buffett anunció una nueva donación por valor de 1.100 millones de dólares en acciones de su conglomerado Berkshire Hathaway, que destinará a cuatro fundaciones benéficas familiares.

Buffett se ha mostrado contrario a la idea de crear dinastías familiares, y ha remarcado que, según su criterio, el mejor destino para su riqueza se encuentra en la financiación de actividades que puedan servir de ayuda para quienes más lo necesitan. "Nunca deseé crear una dinastía ni seguir ningún plan que se extendiera más allá de los niños. Conozco bien a los tres y confío plenamente en ellos. Las generaciones futuras son otra cuestión. ¿Quién puede prever las prioridades, la inteligencia y la fidelidad de generaciones sucesivas para hacer frente a la distribución de una riqueza extraordinaria en medio de lo que puede ser un panorama filantrópico muy diferente?", señaló en una carta a inversores.

Buffett designó también a tres administradores de su fundación benéfica para que potencialmente sucedan a sus hijos, que cuentan con 71, 69 y 66 años.

El magnate, el sexto hombre más rico del mundo según Forbes, adjudicó 1,5 millones de títulos a The Susan Thompson Buffett Foundation y 300.000 para cada una de las otras entidades; The Sherwood Foundation, The Howard G. Buffett Foundation y NoVo Foundation. Estas cantidades equivaldrían a 715,5 millones de dólares y 143,1 millones de dólares, respectivamente. Pero será la fundación Bill & Melinda Gates Foundation Trust la que reciba la mayor donación, de más de 1.000 millones de dólares.