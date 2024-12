Martín Litwak: "La educación financiera quedó rezagada por temas ideológicos"

En los últimos años el acceso a los mercados de capitales se universalizó gracias a las tecnología, aunque también se generalizaron las estafas y los engaños debido a que mucha gente incursiona en este mundo sin conocer demasiado de qué se trata. Para que ofrezca un panorama un poco más claro, MDZ convocó a Martín Litwak, especialista en planificación patrimonial y en educación financiera.

- ¿Por qué es necesaria la educación financiera?

- Por muchas razones. En primer lugar para evitar estafas. Hay mucha gente que ofrece inversiones en verdaderos esquemas Ponzi que si uno los escucha con un poco de información financiera, con un mínimo de información, se daría cuenta que es no es más que una apuesta o, ni siquiera una apuesta porque uno no puede ganar en esto.

Si yo sé finanzas, si tengo educación financiera y cuánto más chico aprenda, mejor voy a evitar caer en estafas. Por otro lado, puedo acrecentar mi patrimonio, tener una ganancia, generar un ahorro y ese ahorro invertirlo y que el día de mañana quizás me dé más libertad financiera y evitar quedarme en un trabajo que quizás no me gusta . Tener un colchón es lo que me permite la libertad financiera, y eso se hace con inversiones. Sin educación financiera es imposible porque es básicamente azar.

- Actualmente hay muchas herramientas para invertir a disposición de todos. Sin embargo, hay mucha gente que no sabe que donde ir con sus inversiones. ¿Qué les recomendarías hacer como primer paso?

-Hay que educar. Es como si vos me dieras un registro para conducir sin haberme tomado una prueba y sin haber estudiado las leyes de tránsito. Vos para invertir deberías saber los diferentes tipos de activos que hay, cuál es el riesgo de cada uno, cuál es el retorno que uno puede esperar. Saber qué objetivos son los que determinan la inversión. Todo ese tipo de cuestiones, desafortunadamente no te las enseñan. Está buenísimo que haya herramientas al alcance de todos, porque todos sabemos que el dinero si no se invierte pierde valor, pero sin educación puede ser hasta contraproducente. De hecho, toda esta proliferación de esquemas Ponzi que uno ve en redes sociales va de la mano de más herramientas. Pero tenemos muchas herramientas y también muchas estafas.

La educación que quedó muy rezagada por temas, sobre todo, ideológicos. No está bien visto que a alguien de ocho o nueve años le hablen de dinero, le hablen de invertir, le hablen de acciones. Parece como que es todo muy capitalista, y la verdad es que el mundo funciona así y está bueno que sepas invertir tu dinero.

Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ.

-¿Vos crees que es importante que se enseñe en las escuelas?

-Sí, sí. Es fundamental. Cuando antes empieces lo ves como algo más natural. En muchos países del mundo se enseña en la primaria de diferentes maneras. Mis hijos empezaron la educación en Uruguay y después siguieron en Estados Unidos y allá tuvieron un montón de clases donde se les enseñaban a invertir o les hacían armar presupuestos.

Aprender a entender el valor del dinero, entender el mercado, son temas en los no existe la posibilidad prácticamente, salvo alguna excepción, de evitar, salvo que vivas en un convento, separado del mundo.

Todos tenemos que pagar cuentas, que comprar cosa y no podemos no tener información para tomar decisiones. La educación financiera sirve no solamente para saber que en qué se invierte el dinero, sino cómo manejar tu patrimonio sea dinero o bienes.

-Hay disputas entre socios o familiares porque no se organiza bien el manejo del patrimonio

-Ahí tenés dos temas claves. Primero, las familias muchas veces no hablan de dinero y no crean canales de comunicación de las diferentes generaciones para discutir, por ejemplo, cuál es el valor de la riqueza o el dinero para esa familia en particular, con lo cual se generan entendidos. Lo que quería ser el abuelo o el padre. El hijo no está de acuerdo. Entonces, hay bastante temas que resolver.

Por otro lado, están todas herramientas de planificación patrimonial, que es también cómo protejo mi empresa de cuestiones externas, de juicios de terceros, de una voracidad fiscal cada vez más grande, de la falta de transparencia, falta de privacidad que hay en el mundo, intercambio automático, de información. Los patrimonios están sujetos a un montón de riesgos. Las peleas por las sucesiones son uno de los riesgos, pero aparecen un montón otros riesgos que atacan los patrimonios. Y obviamente, si no sabes las cosas básicas, discutir eso es mucho más complejo. En cualquier país del mundo desarrollado, la gente desde muy temprana edad ya piensa en su sucesión, en cómo dejaron las cosas chicos mejor organizada, en cómo dar educación a los hijos.

¿Qué es lo que tiene que hacer una persona para poder entender cómo manejarse fiscalmente?

Uno como asesor no juzga a la gente: Yo no voy a decir que los que evaden son héroes o benefactores sociales, como dice el presidente, pero tampoco le voy a caer con todo el peso de la ley, porque realmente Argentina es un país que ofrece muy poca seguridad jurídica y la contraprestación del impuesto no equivalente. De alguna manera hay cierta justificación o cierta entendimiento, al menos de la evasión.

De todas formas, es legal que vos armes tus negocios de una manera eficiente para pagar menos impuestos. Y hay un montón de herramientas que permiten diferir el pago de un impuesto o pagar menos impuestos y está perfecto que la gente explore y analice alguna de estas opciones le aplica. La verdad es mucho más sencillo con plata en el exterior, sea declarada o no declarada, es mucho más fácil estructurar un patrimonio financiero en bancos de exterior.

Pero siempre hay procesos de planificación. Y, por supuesto, que es un derecho que tiene la gente de armar sus negocios de manera tal de no tener riesgos de más. Cuando la gente planifica, no solamente planifica para pagar menos impuestos, planifica para evitar juicios de terceros, planifica para que los herederos no se peleen, planifica para tener más privacidad, planifica para su propia incapacidad, planifica para una cuestión de gobernanza familiar.

-El gobierno de Milei hizo campaña diciendo que iba a bajar los impuestos y a realizar un ajuste fiscal. El segundo tema lo está cumpliendo, el primero todavía no. ¿Qué opinión te merece?

Después de tantos años de malos gobiernos es injusto ser muy duro con el gobierno actual, pero tampoco se puede negar que efectivamente han pasado un año y baja de impuestos no han habido, de hecho hubo subas. Javier era de los que pensaba que Argentina tenía un nivel de voracidad tributaria donde uno tiene que bajar impuestos para que aumente la recaudación. Lo dijo cientos de miles de veces, lo escribió tanto en sus redes como en libros y demás. Y a uno le hubiera gustado ver eso, una baja impuestos previa a la baja de gasto, algo que quizá le podía hasta ahorrar alguna baja de gasto. Obviamente primó la decisión que habrán discutido internamente con el equipo económico de hacer primero la baja de gasto y después la baja de impuestos.

¿Vos le recomendarías a tus clientes que vuelvan a mirar a la Argentina para invertir?

Lo que yo digo simplemente es que toda persona que tiene un capital tiene que entender que riesgos atacan ese capital para la toma decisiones. Yo creo que Argentina, si hay una baja de impuestos y hay un levantamiento del cepo, va a tener mucha inversión de afuera y creo que tenemos una oportunidad coyuntural más que interesante. Después cada uno sabrá que riesgos toma.