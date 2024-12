El fin del impuesto PAIS y las medidas de un Gobierno que sorprende

El Gobierno de Javier Milei le puso fin al impuesto PAIS. Carlos Burgueño abordó la decisión y explicó su impacto en MDZ Radio. El especialista destacó varios puntos principales:

Primero que nada, "yo no lo habría quitado al principio ni para tarjeta". El especialista, si tuviera que reducir impuestos "habría empezado con el impuesto a las ganancias o el IVA. Para mí no es momento de bajar la recaudación ni de fomentar las compras al exterior", comentó. Fuera de eso, la eliminación del impuesto PAIS es sin duda "la buena noticia del día. Yo no creí que esto iba a ser posible".

Conocé los detalles de la eliminación del impuesto PAIS:

Es importante aclarar que "todas las compras que se hicieron desde el viernes pasado ya no pagan impuesto PAIS. Si compraste algo con la tarjeta este fin de semana, ya no vas a estar pagando el impuesto. Aunque lo vas a ver más delante en el resumen".

También, "mañana o pasado vamos a conocer una reglamentación fundamental para el dólar compra. La medida habilita la compra de dólares, pero ¿en qué circunstancias? Todavía no lo sabemos. Eso queda a definir por los bancos a partir de hoy a la noche, cuando comienza a regir la medida".

El valor del nuevo dólar tarjeta es de 1.333 pesos. "Te sigue conviniendo, y por lejos, el dólar MEP y el dólar blue".

El impuesto fue traído durante el gobierno de Alberto Fernandez. "Es importante destacar que aportó en su vida útil unos USD 18.000 millones"