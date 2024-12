Año Nuevo y vacaciones en Chile: ¿conviene ir a la "pesca" de alojamiento y qué disponibilidad hay?

Como sucede todos los años en la costa de la V Región en Chile, para el inicio 2025 desde la Municipalidad de Valparaíso ya anunciaron los puntos donde se hará el tradicional show de fuegos artificiales de Año Nuevo. Esa es solo una de las atracciones que hoy en día tientan a los turistas argentinos para pasar esa festividad y las vacaciones en las playas chilenas. Lo cierto es que la demanda de alojamiento, al menos en Reñaca y por lo que pudo constatar MDZ, está al rojo vivo y son pocos los lugares que hoy tiene espacios sin reservas.

¿Conviene ir a la “pesca” de alojamiento para estas vacaciones? La respuesta resulta un tanto obvia y lo mejor es no arriesgarse y llevar la reserva concretada desde el país. Es que, de acuerdo a las consultas realizadas por este medio, la mayoría de los aparts, hoteles y propiedades particulares está casi a un 100% de su capacidad, al menos desde el 30 de diciembre en adelante.

Aunque la situación evoluciona casi minuto a minuto, en un apart hotel ubicado a unos 200 metros de la avenida Borgoño y el Sector 2 de Reñaca solo tiene disponible para pasar Año Nuevo en Chile un departamento tipo estudio para dos personas. El complejo cuenta con 75 departamentos totalmente amueblados y el precio para lo que hay disponible es de US$ 110 la noche sin blanco y US$ 130 la noche con blanco, más US$ 35 de aseo final. Tomando la cotización de la divisa estadounidense a un promedio de $1.160, para los argentinos costaría por noche en el primero de los casos $127.600 y $150.800 en el segundo, sumado a $40.600 de limpieza.

Y si nos vamos al mes de enero, donde los chilenos esperan el punto máximo de turistas en estas vacaciones, la situación es bastante similar. Hasta el 20 de enero, solo queda disponible el modelo de departamento tipo estudio. Después de esa fecha se abre la posibilidad de algunas unidades más grandes, con dos habitaciones y dos baños y desde el 27 de enero algunos de dos habitaciones y un baño. En estos casos, los departamentos más grandes aumentan a US$ 120 ($139.200) la noche sin blanco y US$ 140 ($162.400) la noche con blanco, más US$ 35 ($40.600) de aseo final.

En el caso de los hoteles, el panorama es de una ocupación casi total. Uno de los que cuenta con una mínima disponibilidad para fin de año y enero es el Hotel Montecarlo de Reñaca, donde la noche cuesta US$ 90 ($104.400), aunque cuenta con la desventaja de solo tener conexión de Wi-Fi en las áreas comunes del alojamiento.

También en lo que es alojamientos particulares la ocupación está a tope. Jorge, un argentino propietario de un departamento para cuatro personas ubicado a metros de la sucursal de Banco de Chile en Reñaca, quien estuvo los últimos días ultimando detalles en la propiedad y quien no solo ya no tiene disponibilidad para aquellos que quieran pasar Año Nuevo, sino que tampoco para el mes de enero donde ya tiene todo reservado.

En definitiva, quienes ya tienen reservado su alojamiento y pasarán Año Nuevo en Chile, una de las atracciones que podrán disfrutar es el espectáculo de fuegos artificiales con un total de 10 puntos de lanzamiento, distribuidos en siete puntos en el mar y tres en tierra en toda la costa de Valparaíso.

Como informaron desde Chile, desde el mar, los fuegos serán lanzados en los sectores de Portales, Universidad Técnica Santa María, Placeres, Barón, Francia, Edwards y Espigón. Mientras que en tierra, los puntos de lanzamientos estarán ubicados en el Molo, Piedra Feliz y Laguna Verde.