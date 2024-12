Inversiones y un cambio de escenario llevarán el superávit energético a US$ 8000 millones en 2025

Hace rato que Vaca Muerta dejó de ser una promesa y se ha convertido en una realidad, al punto que en la actualidad produce el 55% de la demanda interna de petróleo y casi el 70% del gas.

En 2018 Tecpetrol, la compañía petrolera de la Organización Techint, daba sus primeros pasos el sector petrolero, con base en Fortín de Piedra, que hoy produce entre 15y 17% del gas que se consume en el país.

Durant su participación en un panel el Propymes 2024, el encuentro anual de Techint con su cadena de valor, Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol, recordó el potencial de Vaca Muerta, a la que calificó como "una game changer para Argentina", agregando que son reservas de gas para 150 años y reservas de petróleo para más de 75 años”.

Lo más notorio es que el sector muestra hoy un punto de inflexión, con muy bunas perspectivas hacia delante. “Entre 2011 y 2022, Argentina importó energía por U$S 92 mil millones. En 2024 estamos viendo una balanza comercial positiva de más de U$S 5.000 millones", señaló Markous.

Y pronosticó que en 2025 "con el aumento de producción de gas por los gasoductos y de petróleo por los oleoductos, vamos a ir a U$S 8.000 millones. Si estos proyectos se materializan, está previsto que en 2030 tengamos una balanza comercial positiva de U$S 24.000 millones, con exportaciones cerca de U$S 30.000 millones.”

Peo el camino no es sencillo. Para alcanzar los valores proyectados se requiere una inversión de que según Markous "llegará a los U$S 19.000 millones por año en perforación, infraestructura, apertura, etc.".

Parte de eso ya se está desarrollando. Por caso, en Vaca Muerta están operando unos 40 equipos de perforación, creciendo año a año. Además, en materia de infraestructura, que en marzo de este año se aumentó la capacidad a más de 300 mil barriles y se están realizando varias obras. En la parte de gasoductos se inauguró el Gasoducto Perito Moreno con un proyecto de ampliarlo. Además, se hizo una reversión del Gasoducto Norte para dejar de importar gas de Bolivia.

Son dos de los aspectos que el ejecutivo considera claves para avanzar en el desarrollo de Vaca Muerta. Pero no son los únicos. Markous también asigna una importancia capital a la educación, porque se necesitará gente formada en matemáticas y ciencias duras para disponer de mano de obra, y, claramente también las de las pymes que conforman la cadena de valor,

En este escenario, también se necesita "una macro estable", que derive en una "salida del cepo para incentivar las inversiones extranjeras, un respeto a las reglas de juego, la Ley de Hidrocarburos y un precio local export partity", o sea equivalente al precio de exportación.

Sobre los proyectos de inversión Ricardo Markous destacó que se estará inaugurando a principios de 2025 un proyecto en los Bastos en Puesto Parada (Neuquén) de 6000 o 7000 barriles expandibles a 20.000. Además, se está lanzando un proyecto que se llama Los Toldos 2 Este "con una inversión muy grande, de U$S 2.000 millones, esperando llegar a una producción inicial de 35.000 barriles para después pasar a 75.000 barriles", remarcó el ejecutivo.