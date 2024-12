Vuelos privados y turismo ultra premium: se paga casi US$ 3.000 por un alojamiento en Mendoza

El último fin de semana en Mendoza dejó una fotografía que evidencia la fortaleza que ha logrado la provincia en el segmento de turismo ultra premium. De acuerdo a las cifras oficiales a las que pudo acceder MDZ, esos últimos días se registraron casi 30 vuelos privados en el Aeropuerto El Plumerillo (a lo que deberían sumarse los datos de La Puntilla y otras pistas habilitadas para este tipo de servicio).

De acuerdo a la información aportada desde Aeropuertos Argentina (AA2000), el administrador del aeropuerto mendocino, se registraron 29 vuelos privados dentro de la categoría "particular/ocio/taxi aéreo". Con esto, en poco más de una semana de diciembre se han dado 29 viajes entre vuelos privados (ya sea con aeronaves de personas o de empresas) y American Jet, una línea aérea comercial que cuenta con una flota de aviones propios que, además de los vuelos comerciales ofrece servicios personalizados.

El gran disparador de esta cifra fue el fin de semana súper “electrónico” que vivió en Mendoza con eventos como Soundtrip en Potrerillos, donde se presentó el reconocido DJ Hernán Cattaneo, o Arcana Experience, el festival de música electrónica que reunió a artistas y DJ’s nacionales e internacionales en el Bosque de Cacheuta.

Pero más allá de este gran pico, durante el año se ha dado una constante en este tipo de servicios, al menos así lo marcan los números de AA2000. Para enero fueron 189 arribos, entre vuelos privados y los servicios de American Jet. Febrero tuvo 178, marzo fue el mes donde más hubo con 225, abril marcó 178, mayo cerró con 174, junio registró 150, julio se anotó 135, agosto fue el de menor flujo con 132, septiembre contabilizó 180, en octubre se llegó a 153 y en noviembre hubo 195 vuelos privados.

Esto, en parte, puede explicarse al sostenido flujo que ha alcanzado el turismo ultra premium en Mendoza o el llamado ABC1, donde algunos referentes aseguran que han logrado escapar con esto a la merma del turismo internacional que ha presentado el país.

Un segmento de casi US$ 3.000 por noche

Más allá de que Mendoza cuenta con una amplia gama de alternativas para todos los segmentos de precios, en el ultra premium encontramos tarifas que rondan los US$ 3.000 por solo una noche de alojamiento. El ejemplo de esto The Vines Resort & Spa, donde el alojamiento en una habitación doble con desayuno incluido en el mes de diciembre tiene un valor máximo de US$ 2.925, sin impuestos incluídos, aunque no permite reservar esa fecha.

En tanto, para otras de las que si se encuentra disponibilidad en el mes de enero, el precio para una habitación doble Deluxe con vista a los jardines cuesta US$ 2.430, lo que con impuestos llega a US$ 2.940. De todas formas, el precio más accesible que se encuentra es de US$ 1.089 por habitación.

Pero más allá de este caso que es uno de los de tarifas más elevadas en el segmento, es posible encontrar otras opciones con precios más “accesibles” o terrenales. En el caso de Susana Balbo Winemaker’s House & Spa Suites, el equipo comercial comercial contó a MDZ que el gasto promedio del segmento ABC1 (que es el 100% de los turistas que reciben en su caso) ha presentado en los últimos meses un gasto promedio de US$ 250 por día.

“El nivel de ocupación promedio en los últimos meses ha sido del 50%. Este porcentaje debe analizarse considerando el tipo de producto exclusivo que ofrecemos, con solo siete habitaciones, lo que hace que los cambios en la ocupación sean muy sensibles. Además, es importante destacar que estamos transitando apenas nuestro tercer año de operación, por lo que estos niveles también reflejan nuestra curva de madurez y posicionamiento dentro del negocio y la industria”, consideraron del alojamiento ultra premium ubicado en el corazón de Chacras de Coria y que lleva el nombre de la reconocida enóloga mendocina.

En su caso, comentaron que notaron que la temporada baja de turismo se ha extendido un poco más de lo habitual, hasta el mes de octubre, lo que sí tuvo un impacto en los niveles de ocupación. “Para el cierre de 2024 proyectamos resultados ligeramente más bajos de lo previsto debido a la extensión de la temporada baja. Sin embargo, para la temporada de verano tenemos grandes expectativas, ya que en los últimos meses hemos visto un aumento notable en los niveles de ocupación, y las proyecciones para los próximos meses son positivas”, plantearon.

También asociados a Susana Balbo, pero esta vez desde su bodega, donde ofrecen experiencias de turismo y su restaurante Osadía de Crear, Ana Lovaglio Balbo, directora de Marketing de la empresa contó que durante año se presentaron fluctuaciones, pero que el nivel de ocupación ha promediado el 85%, donde el segmento predominante ha sido el ABC1, más allá de que el lanzamiento de productos como “Crios con picnic y fuegos a la carta” les ha permitido llegar a nuevos segmentos.

“El área de Turismo de la bodega sinceramente no sintió la baja, hemos tenido entre 50 y 150 personas a diario, hemos cumplido los objetivos y hasta hemos crecido. Como siempre digo, creo que es cosechar los frutos de 10 años de posicionamiento y mucha flexibilidad en lanzar productos nuevos y complementarios para capturar los segmentos que sí están viniendo”, comentó Lovaglio.

En su caso dividió el gasto promedio de los turistas ABC1 en tres: $45.000 en turismo, que incluye visitas y degustaciones; $120.000 en experiencias de Osadía de Crear, que incluyen menús de pasos y opciones de upgrade; y $30.000 en Crios, que incluye un menú picnic y fuegos a la carta.

“Para el cierre de 2024 y la temporada 2025, nuestra estrategia se enfocará en mantenernos competitivos mediante un análisis detallado del mercado y el turismo en Mendoza. Seremos cautelosos con la estrategia de precios y, al mismo tiempo, nos comprometemos a mantener nuestros estándares de calidad y excelencia en todas las experiencias que ofrecemos”, completó Lovaglio.

Hace ya algunas semanas lo había comentado a este medio Alejandro Vigil, enólogo y propietario de Bodega Aleanna (donde hace sus afamados vinos El Enemigo) y empresario enogastronómico, los proyectos apuntados al segmento ABC1 han logrado pasar por la crisis del turismo internacional más airosos.

Experiencias de lujo

Más allá de servicios “tradicionales” que pueden ofrecer las bodegas y los alojamientos de este segmento, también se pueden encontrar algunas excentricidades como viajes en helicóptero. Una bodega que ofrece ese servicio es Andeluna, aunque Pablo Ferral, responsable de Hospitalidad, reconoció que no es algo que forme parte del negocio diario de la bodega y ha tenido este año una escasa demanda.

En su caso en 2023 inauguraron Andeluna Winery Lodge, su espacio de alojamiento donde el promedio de ocupación fue del 55% en los últimos meses con un 100% de público del segmento ABC1. “Es importante tener en cuenta que inauguramos Andeluna Winery Lodge en diciembre de 2023, apenas hace un año, con ocho unidades”.

De acuerdo a lo detallado por Ferral, quien se hospeda en sus Lodges gasta en promedio US$ 170 por persona, mientras que los visitantes sin hospedaje promedian entre US$ 50 y US$ 100 en visitas y almuerzos por pasos con maridajes.

“Estamos proyectando un 30% menos de turismo internacional sobre lo esperado originalmente. Para la temporada diciembre, enero y parte de febrero, se espera escasa actividad del cliente internacional, menos de lo que solemos tener en años anteriores. A partir de la segunda quincena de febrero la demanda comienza a crecer”, completó.