Bitcoin: expertos ponen paños fríos en la fiebre alcista ante la vuelta de Donald Trump

No hay duda de que uno de los ganadores del triunfo republicano fueron las criptomonedas y en particular el bitcoin que se encuentran en plena fiebre alcista, ya que el mercado espera que el presidente electo Donald Trump impulse normas favorables para el sector.

Sin embargo, no todo el mundo es tan optimista con las perspectivas de esta clase de activos. Por ejemplo, así se manifestó el think tank de criptomonedas Coin Center, que advirtió que, aunque una victoria de Trump será positiva para la industria estadounidense de las criptomonedas, hay algunas políticas muy arraigadas que podrían seguir alejando a los inversores y a los innovadores del país.

Desde Coin Center, anticipan que podría ser más fácil lograr una buena política en áreas como la regulación de valores y la banca, con el potencial de establecer reglas más claras sobre los mercados secundarios centralizados y los emisores centralizados de también llamadas “stablecoins”.

“El panorama es menos claro en cuestiones de lucha contra el lavado de dinero, informes fiscales y sanciones", reconocen. Según explican, los últimos años han estado llenos de graves amenazas a las libertades de los usuarios y desarrolladores individuales de criptomonedas.

En tal sentido, destaca que la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés) ha adoptado una postura excesiva y se ha acercado más y más a regular directamente a desarrolladores y usuarios en su nueva definición de intercambios, al tiempo que destaca sus acciones de cumplimiento contra proveedores de billeteras como Metamask de Consensys y Coinbase Wallet, entre otros.

Al respecto, los analistas prevén que el sector se vea beneficiado por la renuncia del presidente del regulador, Gary Gensler, facilitando así el nombramiento de un nuevo líder para el regulador, más afín al nuevo presidente y sus políticas. Gensler ha sido conocido, entre otros motivos, por su fuerte postura anti-criptoactivos, demandando a numerosas empresas y estableciendo un enfoque de regulación por aplicación de la ley durante su mandato.

Entre los nombres que suenan para suceder a Gensler se encuentran Mark Uyeda y Hester Peirce, dos reconocidos defensores de las criptomonedas.

Según el think tank hay tres grandes problemas para el ecosistema de criptomonedas estadounidense: las obligaciones de reporte 6050I, sanciones contra Tornado Cash, obligaciones de reporte para corredores y juicios por transmisión de dinero no autorizada para desarrolladores no custodiales. “Mientras tanto, en el Congreso, hemos luchado contra proyectos de ley que imponen obligaciones de vigilancia injustificadas a desarrolladores no custodiales, como los proyectos de ley CANSEE y DAMLA", sostienen los expertos de Coin Center.

Por un lado, consideran inconstitucionales los requisitos de reporte de criptomonedas bajo la Sección 6050I del Código Tributario de EE.UU.: éstos obligan a realizar informes sin orden judicial al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) para aquellos que hayan recibido 10.000 dólares en criptomonedas.

De igual modo, consideran que las sanciones impuestas contra el fundador de Tornado Cash, Roman Storm, podrían sentar un preocupante precedente para los desarrolladores de servicios criptográficos no custodiales. Explican que argumentos que las leyes de sanciones no le otorgan al Tesoro de EE.UU. el poder de prohibir a los estadounidenses usar herramientas, como contratos inteligentes inmutables, que no son ni personas extranjeras ni su propiedad. }

"A nivel de agencias, hay razones para creer que las polémicas regulaciones en curso serán congeladas o incluso abandonadas debido a la postura generalmente pro-cripto de Trump y a sus posibles nombramientos para la SEC y el Tesoro. Eso sería uniformemente positivo, ya que la redefinición de intercambios de la SEC y la regla de corredores de la IRS para desarrolladores no custodiales son espadas sobre nuestras cabezas", señala Coin Center.

De todos modos, estos expertos del mundo cripto siguen siendo optimistas en que podría haber avances aquí si se hace cada vez más evidente que, incluso con una SEC más amigable, las políticas draconianas de vigilancia y control seguirán alejando a los innovadores de EE.UU., enfriando el desarrollo y negando a los estadounidenses comunes los beneficios de estas tecnologías (todo mientras hacen muy poco para evitar que criminales y terroristas las usen).

Por lo pronto, tras un leve ajuste el bitcoin trata de recuperar el terreno perdido en los últimos días y retoma niveles de más de 95.000 dólares. Los movimientos siguen siendo más destacados en ethereum, que ronda los 3.600 dólares después de subir un 5% en las últimas 24 horas.

La relación ETH-BTC se sitúa justo por encima de 0,037, con un aumento de más del 10% en la última semana. Con todo, analistas como los de CryptoQuant siguen mostrándose optimistas con el futuro de la criptomoneda reina y ven señales de que podría superar los 100.000 dólares antes de que acabe el año.

Para estos estrategas, las correcciones sufridas en los últimos días son naturales debido a la sobrecompra del mercado. Por otro lado, algunos opinan que está aumentando el factor FOMO (miedo a perderse algo) del mercado, lo que podría provocar un fuerte repunte en el futuro cercano.