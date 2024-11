El Banco Central sumó más de US$ 500 millones en reservas internacionales

El Banco Central realizó una de las mayores compras de dólares del año en el Mercado de Cambios (MULC). Este miércoles sumó otros US$ 227 millones a las arcas del Estado. En lo que va de noviembre acumula compras por US$1.600 millones.

Las reservas brutas internacionales crecieron US$ 553 millones respecto del día hábil anterior y llegaron hasta los US$ 31.480 millones.

En tanto, el riesgo país, medido por el Banco JP Morgan, finalizó la jornada con otra leve suba del 0,3% hasta los 753 puntos.

Foto: Walter Moreno/MDZ

El dólar blue, por su parte, terminó el día con una leve baja del 0,88% en la cotización al venderse a $1.125. El Contado con Liquidación, por su parte, cedió 0,1% y se vendió en $1.106 y el MEP cerró en $1.074, con una baja de 0,1%, siempre por debajo de la cotización del dólar informal.

Por su parte, el dólar mayorista completó la jornada con un valor de $1.008,5, con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 441 millones, en futuros MAE de U$S 320 millones y en el Rofex de US$ 720 millones. La brecha cambiaria con el blue se ubicó en el 11,6%.

El Merval cedió posiciones después de significativas subas en la semana. Bajó un 2,1% en promedio y llegó a 2.205.245 puntos, con cotizaciones que perdieron fuerte como Aluar con una caída del 4,06% y Sociedad Comercial del Plata con un derrape del 5,99%.