Pymes productoras de biocombustible reclaman un precio competente del biodiesel

La regulación de la producción de combustibles vegetales se acomoda entre los temas de la agenda de la gestión de Javier Milei. En este mismo sentido, desde la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustible (CEPREB) reclaman al ejecutivo un precio del biodiesel y solicitan abrir el debate respecto de las reformas a la ley que rige sobre la actividad.

"Celebramos la voluntad del Gobierno nacional de debatir cambios en la Ley de Biocombustibles incluyendo a todos los miembros de esta industria y manifestamos nuestra voluntad de aportar los elementos necesarios para que la misma, además de potenciar el crecimiento del sector, garantice la seguridad jurídica de quienes ya invirtieron con el marco legal vigente", expresaron a través de un comunicado.

Pero más allá de la importancia de pensar los nuevos parámetros legales en los que se vaya a desarrollar el sector, desde la CEPREB advierten que es fundamental y urgente publicar un precio competente del biodiesel. Mientras en el fondo se discuten las cuestiones formales, es necesario poner en marcha la reactivación de la actividad y la provisión normal del producto.

Los empresarios de la industria energética piden al Gobierno nacional una señal que garantice la seguridad jurídica para los inversores que ya han depositado su confianza en el país y le recuerdan que la ley 27.640 establece que el valor de comercialización de este combustible vegetal debe tener en cuenta los costos de la explotación.

"El precio no solo no cumple con lo establecido por la ley vigente, sino que no cubre los costos de producción y por ende empuja a la parálisis del sector que viene y no puede continuar produciendo a pérdida para seguir abasteciendo el mercado local", insisten.

Además, aclaran que el impacto de fijar un precio competitivo no tendrá una gran incidencia de los valores en los surtidores y agregan: "Más aun contemplando los aumentos que los combustibles fósiles han experimentado a lo largo del año".

Proyecto de reforma

Los representantes de las empresas productoras de biocombustibles apoyan la decisión del Gobierno nacional de hacer las modificaciones pertinentes a la Ley 27.640 y remarcan que les parece oportuno su participación en el debate. Según su opinión, es importante "considerar el interés de todos los actores de la cadena de valor y de las provincias productoras".

Reclaman que las reformas tengan en cuenta que los mecanismos de crecimiento del sector se adecuen sin generar asimetrías en favor de los grupos concentrados y apoyen la supervivencia de las pymes.

"Desde CEPREB, productores de más del 60% del biodiesel doméstico de la Argentina, estamos solicitando hace un tiempo la posibilidad de tener una reunión con las autoridades para manifestar nuestro interés en colaborar de forma activa con el proyecto de modificación de la Ley de Biocombustibles y buscar soluciones a la problemática del precio regulado actual que paraliza la actividad", recalcan.

Es válido recordar que la semana pasada, el oficialismo presentó un proyecto de reforma para la explotación del sector. Con la firma de la diputada nacional por la Libertad Avanza, Lorena Villaverde, la iniciativa pretende abrir el mercado a nuevos competidores y retrasar el aumento de los porcentajes de corte de estos derivados en naftas y gasoil hasta 2027.