Pronostican que el Bitcoin podría llegar a valer US$ 300.000

El Bitcoin, la principal criptomoneda del mercado, voló en las últimas semanas. Pasó desde el pasado 5 de noviembre de US$ 65.000 a rondar los US$ 90.000 este fin de semana, una suba de más del 40% en dos semanas.

Cualquier inversor podría pensar que esta carrera tendrá rápidamente un freno debido a tomas de ganancias o a la explosión de una burbuja especulativa. Sin embargo, esta no es la opinión de muchos especialistas en el mundo cripto.

Uno de los mayores expertos es Jan Van Eck, CEO de Van Eck Associates, quien afirmó en una entrevista con la cadena CNBC que no sólo la valorización de este activo no terminó sino que en los próximos meses continuará en la misma senda y podría llegar a valer US$ 300.000.

La pregunta es cuál es la base de ese pronóstico. El especialista cree que el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, quien ha prometido convertir a ese país en la capital del Bitcoin, provocará una ola de inversiones hacia lo que se considerará el mejor refugio de valor del mercado.

Si bien el experto sostiene que esa cotización se alcanzaría dentro de varios años, irá poco a poco reemplazando al oro como principal activo hasta llegar a una capitalización bursátil de US$ 7 billones, casi la mitad del valor del total del oro circulante. De hecho muchos ya lo consideran como el nuevo "oro digital".

Michael Saylor, CEO de MicroStrategy, apoya esta idea y plantea que el bitcoin valdrá más que el oro en el futuro porque tiene sus atributos, pero no sus defectos.

Van Eck plantea que en el corto plazo la baja de tasas de interés que podría implementar Trump haría más atractiva la inversión en cripto y si al mismo tiempo el déficit fiscal de Estados Unidos se profundiza, la búsqueda de un activo como el Bitcoin para refugio de valor se acentuaría