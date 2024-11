El riesgo país sigue para abajo y el BCRA suma dólares

El Banco Central tuvo una nueva jornada de fuertes compras en el mercado de cambios. Culminó con un saldo positivo de US$ 149 millones, por lo que en lo que va de noviembre acumula US$ 1088 millones en compras netas.

Las reservas internacionales brutas alcanzaron los US$ 30.065, es decir, US$ 140 millones menos que lo registrado en la última jornada hábil. En lo que va del año, el BCRA acumula US$ 7.002 millones más.

En tanto, el riesgo país, medido por el Banco JP Morgan, registró otra baja y cerró en 769 puntos, tras tocar los 772 ayer. Y se ubicó en el nivel más bajo desde julio de 2019.

El dólar blue, en tanto, terminó el día en baja y registró una cotización en $1.135. Los dólares financieros tampoco pudieron sostener sus cotizaciones. El Contado con Liquidación cedió 1,7% y se vendió en $1.137 y el MEP cedió 0,9% y cotizó en $1.096, muy por debajo de la cotización del dólar informal.

Por su parte, el dólar mayorista completó la jornada con un valor de $1002,5, con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 317 millones, en futuros MAE de US$ 14 millones y en el Rofex de US$ 207 millones. La brecha cambiaria con el blue se ubicó en el 13,2%.

El mercado de acciones que cotizan en el índice Merval cerró la jornada con toma de ganancias con acciones que en promedio perdieron 0,74% y se ubicó en 2.072.237 puntos.