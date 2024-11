Nueva tendencia en el vino: ahora los espumosos se toman con hielo

Aunque la idea de agregarle hielo a un vino puede sonar como un pecado para algunos en la industria de vitivinícola e ir a contramano de las tradiciones, una de las bodegas líderes en el segmento de vinos espumosos lanzó un nuevo producto en el cual el agregado de hielo está entre las recomendaciones de consumo.

Se trata de Bodega Chandon, que salió al mercado con Délice Rosé, el tercer producto consecutivo que presentan que sigue esta norma de tomar el vino con hielo (ya lo habían hecho con Délice y Apéritif -Garden Spritz para el mercado mundial-). La mente detrás de esta innovación en el mercado es Ana Paula Bartolucci, chef de Cave de la empresa que pertenece al grupo internacional Möet Hennessy.

En una entrevista con MDZ, la joven enóloga, la sexta en ocupar el máximo puesto en la casa de las burbujas que lleva más de 60 años en la provincia y la primera mujer, habló sobre las nuevas tendencias en el mundo del vino y la apuesta por productos “diferentes” que vienen haciendo desde la bodega, el consumo de vinos espumosos, la conquista del público joven y más.

-¿De qué va el nuevo lanzamiento que han hecho en la bodega?

-Délice Rosé ya tiene un mes en el mercado y estamos súper contentos porque vuelve a ser una novedad en el mundo de los espumosos. Forma parte de nuestro porfolio de free spirits. Le llamamos de esa manera porque son productos un poquito más disruptivos, van apuntados a un público joven que elige las burbujas para un momento relajado, para compartir, con amigas, familia, y por ahí donde las burbujas están peleando por su lugar y por formar parte de esos momentos como una previa antes de una salida, o en la salida misma.

Es por eso que proponemos todos estos estos productos, que vendrían a ser Délice Balnco, Délice Rosé y Apéritif, para un consumo con hielo, también en una copa ancha o en un vaso, cosa de que sea mucho más disruptivo, descontracturado que los demás espumantes que tenemos en el portfolio y que son totalmente tradicionales, por decirlo de alguna manera.

Ana Paula Bartolucci, chef de Cave de Chandon. Foto: Santiago Tagua/MDZ

-Hace algunos años, hablar de ponerle hielo al vino era un pecado en la industria, pero hoy esos esquemas se van rompiendo y ustedes que son una bodega muy tradicional en el segmento de las burbujas proponen este cambio…

-Para nosotros es súper importante tener al consumidor en el centro de todo. Los nuevos desarrollos los pensamos pensando en el consumidor, entonces de alguna manera, no solo nosotros acá en Argentina, sino Chandon a nivel internacional, apunta mucho a este segmento de las innovaciones. Si hay algo que a mí me gusta de Chandon, y que disfruto en el día a día de los 7 años que llevo trabajando en la bodega, es este mix entre lo tradicional y lo innovador, entre este mundo viejo o antiguo de la tradición, el saber hacer y todo esto que tenemos de la herencia francesa, pero a su vez todo este peso tienen todos estos productos como un Chandon Délice Rosé, que vienen a romper un poco con toda esa estructura. Eso también habla de la evolución de la marca. Es una marca que se mantiene hasta el día de hoy, ya tenemos un poco más de 60 años en Mendoza, pero todo una trayectoria francesa tras muy larga, y así mismo se mantiene una marca súper moderna, bien refrescante, relajada y demás. Eso es lo que suma a nivel industria.

-¿Cómo llegaron a este nuevo producto?

-La idea nace de, como venía diciendo, escuchar al consumidor, qué es lo que está eligiendo. Hoy por hoy seguimos teniendo nuestro Chando Extra Brut, que es el líder de la categoría y el más vendido de la bodega. Pero como algo sorprendente, o no tanto, el Délice Blanco es la segunda etiqueta más vendida. Hay que hacer una lectura muy clara de esto, el público lo elige y elige estas cosas con un nivel de dulzor un poquito más elevado o estas formas de consumo más relajadas. Délice Blanco en los ya 12 años que está en el mercado, en los últimos seis años ha crecido un 300%, es abismal y hay que hacer una lectura de esto. A su vez, el mundo de los rosados a nivel mundial también es una categoría que está en tendencia desde hace ya varios años y que sigue y es algo que el consumidor también sigue eligiendo.

El puntapié inicial de la idea fue ver que estaba claro que había una parte del portfolio que todavía no estaba completa, que era tener un producto rosado, con todo lo que el rosé aporta, dentro de la categoría de los dulces y justamente con la misma forma de consumo que el Délice, que es con hielo y, en este caso, recomendamos darle algo especial con una hojita de menta fresca.

-¿Este producto también se va a exportar como el Apéritif?

-En este caso, por el momento estamos empezando a evaluar si sale primero que nada a Uruguay, pero la idea es que se quede acá en Argentina y Uruguay. Al menos por el momento.

Otra cosa súper linda, detrás del producto y su desarrollo, ya en la parte un poquito más técnica, que después de todo es lo que a mí más me gusta, es que en la base de este producto elegimos pinot noir, malbec y chardonnay. Normalmente no utilizamos el malbec más que para el caso de los rosados. En este caso, que la base ya tenga ese componente con unas frutas súper power, que aporta muchísimo, tanto para el aroma como para la estructura en boca, hace que sea súper especial. Además, para que fuera parte de la familia Délice, lo pensamos con un concepto similar, que es que en los dos productos contamos con un licor de expedición que está elaborado con vinos tardíos. En el caso de Délice Rosé lo elaboramos con sauvignon blanc y semillón, lo cual, como buenos tardíos, le aportan un plus aromático, que es lo que buscamos, y en la boca es súper refrescante. El nuevo Chandon Délice Rosé es un nuevo vino que se presenta para tomar con hielo. Foto: Santiago Tagua/MDZ

-¿Cómo hacen para conquistar al público joven que mencionaste?

-Este público joven busca propuestas innovadoras, etiquetas nuevas, busca cosas atractivas también a la vista. En este producto para mí el packaging también lo es todo, es la primera vez que tenemos una botella transparente y el rosa y el celeste hacen su juego también. La verdad que es súper atractivo y cuando lo ves servido, el color rosado, los hielos y demás, también te dan esa idea.

Volviendo al tema de por qué lo elegiría un consumidor joven o porque apuntamos a eso, hay varias tendencias a nivel mundial, no solamente acá en Argentina, que que por ahí nosotros vamos detrás de las tendencias, que es la coctelería. Está súper en auge en todos lados y el ponerle hielo y agregar sólo eso va en esa forma de consumirlo así. Suma y el público joven lo elige. Nosotros apuntamos con esto como algo a largo plazo, si hoy por hoy alguien elige una burbuja un poco más relajada, quizás el día de mañana va a ser el consumidor del Extra Brut que tanto nombramos.

-Hablando de la industria en general, hay una caída sostenida desde ya el año pasado en el consumo y los espumosos no escapan a esto. ¿Cómo les ha tocado a ustedes?

-La verdad que, como bien decís, somos una empresa grande y por más grande que sea no le podés escapar a un año recesivo. El tema de este año puntual 2024 no es solamente que la Argentina sufrió, sino que también hay una crisis a nivel mundial que se nota y se siente. No vamos a dejar de decir que toda crisis es una oportunidad y que por ahí que te pongan en jaque y que te muevan un poco el piso, te permite ver las cosas desde otro modo y evaluar. Lo lindo de nosotros es que tenemos un respaldo, entonces, si bien se sufre, podemos ver que por ahí uno puede apuntar a los costos, a reversionar algunas cosas que cuando estás en época de bonanza, por ahí, no lo pensás y tenés la suerte de eso.

Pero en años como este, que es recesivo, en el que nadie le escapa, está buenísimo porque te replanteas muchas cosas en todos los niveles, el proceso, packaging y demás. En ese sentido lo hemos aprovechado así y lo otro lindo que siempre remarco, es que nosotros nos debemos al mercado interno, somos 85% mercado interno, y es un lindo mensaje que en un año como este salgamos con una apuesta nueva. Es como decirle al consumidor argentino: “Sí, sabemos que todos estamos en un momento raro o difícil, pero seguimos apuntando a Argentina, nos quedamos acá, seguimos apuntando por la calidad que existe en Argentina y acá estamos disponibles para seguir en ese mercado. Ana Paula Bartolucci es la primera mujer en ocupar el puesto de Chef de Cave en Chandon Argentina. Foto: Santiago Tagua/MDZ

-Ya hace casi un año que estás en el puesto de Chef de Cave, que es el más importante y uno de los históricos de Chandon, que solo lo han ocupado seis personas a lo largo de más de 60 años, ¿qué balance haces de este primer año?

-Se pasó rapidísimo. Hago un balance súper positivo, primero a nivel profesional, porque para mí fue un crecimiento enorme en todos los sentidos. Es algo que se vuelve un poco más holístico, que tenés que estar en el 360, no solamente en la parte técnica, que por ahí es lo que uno estudió y a veces te cerrás en eso. La verdad que todo el otro mundo también me encanta, me parece súper enriquecedor a nivel profesional. También haber estado detrás de dos lanzamientos me encanta, es otra cosa que suma y ver el desarrollo de estos productos en el mercado es súper lindo y te hace seguir creciendo en el sentido de ver hacia dónde vamos, hacia dónde tienen que seguir evolucionando el resto de los productos. Uno por en este tipo de lanzamientos y demás le pone foco al producto en sí o hablamos mucho más de estos productos, pero tenemos todo un portfolio detrás que tiene que seguir existiendo, seguir estando y también tiene que cumplir con la calidad que que normalmente nos caracteriza. Eso también es fundamental y es lo más lindo de poder estar en este puesto, tenés que hacer todo y todavía me queda un montón de cosas que me encantaría desarrollar y seguir detrás de eso.

-¿Qué son esas cosas?

-Todavía no se puede decir nada, pero sí creo que también el momento en el que estamos en general, no solo como empresa, sino cómo están los consumidores, uno tiene que seguir ofreciendo propuestas nuevas y seguir con este tema de las innovaciones, porque el consumidor nuevo está deseoso de cosas nuevas, de etiquetas atractivas, de cosas diferentes. Me parece que por ahí vamos a seguir apuntando, siempre considerando obviamente la calidad que tiene que estar, eso ya está tan seteado en cada uno de nosotros y de nuestros de nuestras botellas, que eso va a estar, pero sí va por ese lado y por el lado de las experiencias, ofrecer algo más.

-Hablando de las experiencias, cuando entrás a Chandon sucede algo muy particular y es que la mayoría de la gente habla en portugués, lo que marca que el turismo que reciben es mucho de Brasil. ¿A qué atribuyen esto?

-Es cierto que la gran mayoría de los turistas que vienen son brasileros, tanto los que vienen al bistró, como los que vienen a vivir la experiencia de picnic o a visitar la bodega y degustación. Hace un muy buen trabajo nuestro equipo de Chandon Brasil. Somos seis bodega alrededor del mundo, Argentina fue la primera, California, Brasil, Australia, China, e India y la verdad que todo el público brasilero que visita Chandon Argentina es porque también conoce Chandon Brasil. Vienen acá, visitan la bodega, miran las diferencias que hay en los estilos y de ahí ya se abre todo este tema.

Mirá la entrevista completa