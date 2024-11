Luis Caputo prometió eliminar 7 u 8 puntos en impuestos para ganar competitividad

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que el país debe ganar competitividad bajando impuestos y no a través de una devaluación y aseguró que "Argentina tiene tranquilamente 7 u 8 puntos de impuestos que no pueden estar, empezando por las retenciones, los impuestos a los débitos y créditos, y a nivel provincial, Ingresos Brutos".

"Esos últimos son los tres peores impuestos que, en la medida que nosotros tengamos superávit, no tengan ninguna duda que los vamos a ir eliminando", añadió en el marco de la Conferencia Anual 2024 de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).

El ministro hizo hincapié en que el Gobierno recibió "la peor herencia de la historia" y en que "Argentina no tenía credibilidad hace décadas", pero que lograron orden de las cuentas públicas y dijo que en el mes de octubre se alcanzó nuevamente superávit financiero.

Y remarcó que "a medida que pasa el tiempo, más dejamos atrás los efectos negativos de la horrible política monetaria del gobierno anterior y más prevalece nuestra política monetaria". En este sentido, Caputo explicó que "salir del cepo es un tema de condiciones y no de tiempo". "Queremos hacerlo cuando estemos 100% seguros de que no va a generar ningún problema en la economía", aclaró.

Luis Caputo en FIEL.

También sostuvo que "no es cierto que con cepo no se puede crecer" y destacó que "la Argentina, el año que viene, va a estar creciendo al 5% o más, aún con cepo". De esta manera, Caputo indicó que el país debe ganar competitividad bajando impuestos y no a través de una devaluación.

El titular de Economía resaltó la importancia de "seguir convenciendo al empresariado de que este es un programa que no se basa en promesas sino en resultados". "Argentina está en un momento que va a cambiar su historia. Mientras más rápido confíen e inviertan en el país, más rápido vamos a crecer. No tengan dudas de que Argentina va a ser el país estrella durante los próximos 30 años", concluyó.