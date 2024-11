Ciudades inteligentes potenciadas por la tecnología de Internet de las Cosas

Telecom Argentina atraviesa una época de profunda transformación y expansión en el mercado de las soluciones tecnológicas, extendiendo su liderazgo en telecomunicaciones hacia el desarrollo de servicios de conectividad para construir ciudades inteligentes y proyectos de Internet de las Cosas (IoT).

Para ello, suman al portfolio soluciones que brindan a las empresas y/u organismos información en tiempo real y datos estadísticos necesarios para realizar gestiones comerciales en forma ágil y eficaz, además que sirven para realizar acciones, ejecutar tareas o automatizar procesos, así como para la proyección de nuevas inversiones de infraestructura que acompañen al crecimiento del proyecto.

Martín Piñeiro, gerente de tecnología de Telecom, explicó a MDZ que la empresa se enfoca en conectar dispositivos, personas y activos en sectores tanto urbanos como rurales, generando datos en tiempo real que ayudan a optimizar recursos como energía y agua. Esta nueva estrategia responde a la demanda de soluciones inteligentes que buscan mejorar la eficiencia operativa de empresas y gobiernos, y reducir costos.

Telecom está posicionándose como un aliado clave para mejorar la gestión de recursos.

Piñeiro también destacó que Telecom está posicionándose como un aliado clave para mejorar la gestión de recursos esenciales en ciudades y zonas rurales. Desde sensores en redes de agua que monitorean presiones y caudales hasta plataformas para administrar el consumo energético, Telecom ofrece a sus clientes información clave para anticiparse a problemas y tomar decisiones eficientes. La compañía apuesta por un enfoque consultivo, trabajando en conjunto con sus clientes para adaptar las herramientas a sus necesidades y promover prácticas sostenibles que fortalezcan tanto la rentabilidad empresarial como la calidad de vida en las ciudades. Esta tecnología, en definición, es lo que se conoce como “internet de las Cosas” o “IoT”, por sus siglas en inglés.

- Telecom es una de las marcas que más conocemos, la usamos todos y formó parte de la modernización de la Argentina de los últimos treinta años eso está claro, pero ahora estamos en una etapa nueva.

-Mira, decimos que Telecom se está transformando de una empresa reconocida por su potencia como líder en telecomunicaciones hacia una empresa que quiere ser más reconocida por sus competencias en la tecnología en general y en ese terreno una de las capacidades que estamos desarrollando tiene que ver con soluciones para ciudades inteligentes.

Llamamos ciudades inteligentes al conjunto de aplicaciones que complementan a lo que hemos desarrollado para el agro. Entonces, bueno en el terreno B2B, donde tenemos productos y soluciones para ciudades, empresas y entidades de gobierno nos enfocamos en dos grandes terrenos: todo lo que tiene que ver con la ruralidad y todo lo que tiene que ver con la urbanidad.

Encontramos que en la urbanidad hay algunos problemas esenciales a resolver que vienen de larga data y tienen que ver con las industrias físicas, con actividades físicas que nos cruzan a todos los que habitamos en la ciudad. Individuos, hogares, empresas, comercios y administraciones municipales que tienen que ver con la gestión de recursos energéticos, la gestión de recursos hidricos y también la geolocalización de vehículos personas y activos de alto valor. En esos tres campos desarrollamos soluciones que hoy tienen un posicionamiento, tenemos un diferencial en el mercado.

-El tema de la velocidad de la demanda aparece continuamente. Ustedes, me imagino, que lo que están intentando es avanzar y adelantarse a la demanda ofreciendo, pero, ¿cómo viene esa relación? Es decir, ¿Qué es lo que te piden? ¿Qué es lo que en la necesidad aparece? y ¿Qué es lo que están ofreciendo nuevo? Porque acá es una constante cuando hablas en materia de innovación.

-Estamos generando, más bien, la demanda siendo punta de lanza para construir las soluciones. Esto que estamos desarrollando tiene tanto que ver con lo que las empresas nos piden sino con los problemas que nos plantean. Nuestro abordaje es consultivo entonces comenzamos por entender qué problemas se desea resolver de la mano de esa descripción de la problemática construimos una solución, por ejemplo, en el terreno de gestión hídrica.

-Nunca hubiera unido un tema hídrico con Telecom. Nunca.

-Bueno, en nuestra mirada de empresa de servicios, con base tecnológica, la verdad es que tenemos un terreno amplísimo. Uno de los recursos que queremos ayudar a optimizar tiene que ver con el agua corriente y con el manejo de residuos cloacales que es, justamente, todo el circuito que hace el agua en un ámbito urbano.

En IoT, uno de los principios básicos con los que trabajamos tiene que ver con empezar a conectar las cosas que nacieron no conectadas. Máquinas, sensores, dispositivos y una vez que empiezan a estar conectados brindan información que permiten entender lo que está ocurriendo, predecir lo que va a ocurrir y tomar mejores decisiones anticipándose a una problemática.

-Entonces sería la disciplina de la comunicación de última generación, de distintas cosas, pero es eso.

-Nos empezamos a parar más en el terreno de la información, de generar información que antes no estaba disponible. Información que vive en las cosas que estaban desconectadas y empiezan a estar conectadas. Entonces, por ejemplo, una red de distribución de agua puede brindar información en tiempo real sobre presiones y caudales conectando un sensor y brindando esa información a la plataforma.

Esa información interpretada correctamente permite entender tendencias, anticiparse a una problemática de suministro, tomar mejores decisiones de inversión, planificar más eficientemente, detectar fugas, averías, orientar a un equipo de operaciones y, en definitiva, brindar un mejor servicio al usuario.

-Para las empresas calculo que también, es anticiparte a una mejor eficiencia en los costos porque quizás el tema de la eficiencia energética relacionada con los costos en Argentina está más atrasada que en el resto del mundo. Es algo que se viene en el resto del mundo, es la diferencia entre la rentabilidad o la no rentabilidad.

-En Argentina estamos haciendo un catch up en términos de costo en energía y como decís Rubén, para una compañía que opera consumiendo energía eléctrica puede ser la diferencia entre ganar o no en la competencia en el mercado. Nosotros ayudamos a estas compañías también entidades de Gobierno a entender como consumen la energía, a optimizar la estructura de costos reduciendo la energía o contratando la energía de una mejor forma o remplazando el suministro de energía de red parcial o totalmente por energía solar.

Esto lo hacemos visibilizando, midiendo el consumo en tiempo real y haciendo interpretación de esas informaciones. Es también un rumbo estratégico, la dirección general de la compañía tomó la determinación de que estamos complementando nuestros servicios core de comunicaciones y entretenimiento con una oferta bastante más amplia que tiene que ver con ciberseguridad, datacenter, infraestructura, y estas soluciones llamamos que internet de las cosas.

-Mencionaste empresas, pero también mencionaste al sector público.

-Sí, porque fíjate que son, en términos de energía y de personas o vehículos o activos de alto valor geográficamente desplegados, son actores claves. Por ejemplo, nosotros desarrollamos algunas soluciones para fuerzas de seguridad que necesitan brindar mejores herramientas a sus agentes de prevención para saber dónde están ubicados, para potenciar sus comunicaciones, por ejemplo, todo lo que son soluciones de comunicaciones grupales y compartir textos, imágenes, audio en tiempo real en equipos de trabajo, para saber dónde están ubicados vehículos que se utilizan para patrullaje o agentes o determinados activos de alto valor, puede ser una maquinaria particularmente costosa o escasa.

-Es decir, trabajan con cuestiones que son estratégicas, en materia de seguridad.

-En materia de seguridad, por ejemplo, para un municipio que tiene sus agentes de prevención, agentes de tránsito o fuerzas policiales les brindamos conjunto de soluciones para ayudarlos a optimizar la operación de esos equipos. Esas soluciones realmente cruzan industrias porque la misma solución que se puede aplicar para un municipio, fuerza de seguridad aplica para empresas que tal vez tienen, tomemos el caso de empresas de logística, o el caso de empresas del sector de la construcción, donde hay recursos geográficamente desplegados, hacer que operen de forma más eficiente visto desde la distribución geográfica.

-Sería maravilloso que la Argentina bajen costos.

-Bueno, bajen costos... puedan resolver en menores tiempos, naturalmente estamos muy enfocados al costo, por ejemplo, brindar mayor seguridad a un vecino tiene muchísimo valor y por ahí no pasa por el costo o resolver una problemática en menor tiempo. Supongamos que defensa civil en una situación de catástrofe tiene que asignar camionetas o botes inflables para acudir al rescate en una situación de inundación... Ese es un recurso escaso en un momento de altísima necesidad y poder saber dónde está en tiempo real y asignarlo al lugar optimo en menor tiempo posible se vuelve algo crítico.

- ¿Cuál es el enlace que hay con tecnologías traídas de afuera, importación? ¿Cuánto hay de desarrollo nuestro aquí en eso?

-Nosotros desarrollamos soluciones de forma integral y lo que hacemos justamente es conectar eslabones, muchos de los eslabones tienen que ver con capacidades propias de Telecom, por ejemplo, conectividad, plataformas, infraestructura o ciberseguridad. Hay otros eslabones que tiene que ver con capacidades que se desarrollan localmente, hay empresas de desarrollo de hardware y tecnologías locales hacemos el mayor uso posible de soluciones que están disponibles localmente.

En algunos casos si ese recurso no está disponible localmente apelamos a plataformas, dispositivos o servicios que son de disponibilidad global. Lo importante es que el cliente recibe una solución, llave en mano ajustada a su necesidad, que está integrada, resuelta, gestionada, globalmente por Telecom. Nada de esto tiene sentido si vos no podés llegar hasta el último final en la escalera de valor que es la información interpretada y ayudándome a tomar una decisión. Y ahí, eso me permite conectar con algo que brindamos a nuestros clientes en el abordaje consultivo, que es el análisis de impacto en sus operaciones y el análisis del repago.

Nosotros como estamos enfocados en el problema a resolver nos interesa también visibilizar ante el cliente cómo la solución lo ayuda a reducir sus costos, cómo impacta en su operación en términos de calidad.

-Para decirlo en criollo, lo que te están comprando se paga sólo.

-Se tiene que pagar sólo, tiene que ser evidente porque estamos generando la demanda y generando primeras implementaciones y primeras experiencias, entonces, tal vez el cliente no tiene muy claro qué quiere o como lo va a pagar o qué impacto tiene su operación. A veces es evidente el beneficio que le va a generar y lo ayudamos también a adaptar a sus propios equipos de trabajo porque cuando vos operas un negocio o una actividad de servicio al público y adoptas una herramienta eso tiene impactos a nivel de la del día a día de los equipos porque pasan a adoptar una herramienta con la que antes no contaban.

Entonces hay un proceso de entrenamiento, capacitación, de adopción de la herramienta, de incorporación de mejores prácticas y todo eso forma parte del éxito del proyecto. Por eso para nosotros no se trata solamente de empujar un producto al mercado, sino de proyectos que queremos que tengan éxito en la óptica del cliente.

-Te hago una última pregunta. ¿Cómo están ustedes viendo la demanda en esto? Porque estamos en un momento del país donde se supone que las expectativas que tienen las empresas son de darte más a vos, ¿cómo están viendo eso?

-La demanda está creciendo rápidamente, lo que encontramos es que más bien tenemos una etapa donde vamos haciendo escuela, vamos contactando con algunos clientes la conversación fluye más rápido, con otras más lento, porque tiene que ver con un proceso de maduración. De maduración tecnológica también del propio cliente, cuando logramos establecer esas conversaciones con interlocutores claves en la compañía que tienen que ver con áreas de operaciones, áreas de administración y financia y les mostramos lo que hemos logrado en nuestras primeras implementaciones se deslumbran porque quieren realmente incorporarlo rápido y capturar esos beneficios.

Justamente estamos en un momento donde las pequeñas diferencias en eficiencia y en calidad de servicio hacen la diferencia en términos del mercado entonces desde ahí nos paramos como un socio clave de nuestros clientes para ayudarlos brindar un mejor servicio y a posicionarse mejor.

-Muchísimas gracias.

-Un placer.