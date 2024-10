El Banco Central continúa con su racha compradora y refuerza sus reservas

El Banco Central continuó con su racha compradora en el mercado de cambios y sumó US$ 158 millones con lo que completó 23 jornadas consecutivas en positivo. En los últimos días del blanqueo, la entidad totaliza compras por US$ 1.511 millones en el mes de octubre.

Las reservas internacionales brutas alcanzaron a 29.879 millones, unos US$ 213 millones más que lo registrado ayer y en lo que va del año US$ 6.796 millones más.

La mayor oferta de divisas provocó nuevas bajas en el el dólar blue, que cedió 3,28% para terminar en $1.180. Los dólares financieros se mantuvieron en la misma línea que el día anterior. El Contado con Liquidación cotizó a $1.158 y el MEP volvió a venderse en $1.138.

El dólar mayorista, en tanto, completó la jornada con un valor de $990, con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 437,2 millones, en futuros MAE de US$ 80 millones y en el Rofex de US$ 529 millones. La brecha cambiaria se ubicó en el 20,8%.

El mercado de acciones que cotizan en el índice Merval ganó este miércoles un 0,34% en promedio, tras ubicarse en 1.851.942 puntos. El riesgo país, medido por el Banco JP Morgan, subió 2,47% hasta cotizar a 956 puntos.

Los bonos nuevamente completaron la jornada con bajas en casi todas las opciones, con números que rondaron el 1% en promedio. Entre los más operados destacan AL30 que perdió 1,41%; AL35 -0,96%; AL 41 -1,21% y GD 30 -1,11.