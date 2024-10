Reservas: sigue el drenaje vía los servicios

La caracterizada bipolaridad de la economía argentina donde el mercado financiero parece vivir cierto frenesí mientras la economía real parece andar por el andarivel opuesto puede llegar a distraer la atención sobre algunas variables que encienden luces amarillas. Es el caso del continuo y creciente déficit de la cuenta Servicios del Balance Cambiario del Banco Central (BCRA) que en setiembre, último dato oficial, marcó un rojo de US$ 650 millones lo que representa un incremento del 41% respecto de un año atrás. Se trata del mayor déficit desde octubre del año pasado cuanto alcanzó los US$ 753 millones. Vale señalar que además el mes pasado el déficit de servicios superó al superávit de bienes que fue de US$ 528 millones, o sea, las divisas que entraron por las exportaciones netas de bienes se fueron por la ventana de las importaciones netas de servicios. ¿Cómo fueron los números de setiembre?

Según los datos del BCRA, el resultado del mes pasado se explicó por los egresos netos en concepto de Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta por US$ 594 millones, de los llamados “Otros” conceptos por US$ 131 millones más otros US$128 millones de Fletes y seguros. Este flujo de egresos fue, parcialmente, compensado por los ingresos netos en concepto de Servicios empresariales profesionales y técnicos por US$ 202 millones.

Cabe recordar que, al igual que lo que sucede con las exportaciones de bienes, los exportadores de servicios pueden ingresar hasta un 20% de los cobros por las ventas externas a través del mercado de valores en el marco del hasta ahora vigente “Programa de Incremento Exportador” (PIE). También vale señalar que ese 20% nutre la oferta de divisas del mercado informal restando presión a la demanda de divisas, pero además como no figura en las estadísticas del mercado de cambios y balance cambiario complica la comparación interanual. Claro que hay una excepción y son aquellos cobros que ingresan y quedan depositados en cuentas locales en moneda extranjera para su posterior liquidación en el mercado de valores, los cuales son registrados como operaciones de canje.

Por otro lado, las operaciones en concepto de ingreso primario representaron una salida neta de u$s588 millones en septiembre, explicada por pagos netos de intereses por US$ 577 millones y egresos netos de utilidades, dividendos y otras rentas al exterior por u$s11 millones. En cuanto a las cancelaciones brutas de intereses, el BCRA señala que el Gobierno y propio banco central realizaron pagos por US$ 402 millones, de los cuales US$ 310 millones correspondieron a pagos de intereses a otros organismos internacionales (excluyendo al FMI), US$ 55 millones a otros pagos del gobierno y BCRA y US$ 37 a otros pagos de intereses, mientras que el sector privado efectuó giros brutos por US$ 195 millones. Por último, las operaciones por ingreso secundario representaron un ingreso neto de US$ 10 millones.

¿Qué deja hasta ahora el balance del año?

El acumulado anual de los ingresos y egresos brutos de servicios por concepto y su comparación con el mismo periodo del 2023 muestra que la mejora en el acumulado de la cuenta servicios es, principalmente, resultado de la caída en los egresos brutos, especialmente en fletes y seguros. Así es como los ingresos totales crecieron en los primeros tres trimestres del 2024 frente al mismo período del 2023 un 4% a US$ 6.168 millones. ¿Cómo se explica? Por un lado los ingresos por Servicios Empresariales, Profesionales y técnicos cayeron un 5% a US$ 4.070 millones, por Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta crecieron un 39% a US$ 1.911 millones mientras los vinculados con Fletes y seguros cayeron un 31% a US$ 188 millones. Mientras que por el lado de los egresos totales, hubo una caída del 14% a u$s9.243 millones. En este caso todos los conceptos registran caídas: los vinculados con Servicios Empresariales, Profesionales y técnicos bajaron un 56% a US$ 847 millones, los de Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta un 8% a US$ 2.547 millones mientras que Fletes y seguros bajó 3% a US$ 5.850 millones. Así y todo el saldo del sector es un déficit cercano a los US$ 2.800 millones.

Cabe tener presente que en caso de que la economía se reactive, seguramente, crecerán las importaciones y con ello gastos vinculados como los fletes y seguros, y si se mantiene esta especie de veranito cambiario, el sector de Turismo seguirá jugando en contra de las reservas del BCRA.