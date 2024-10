Histórico: por primera vez los depósitos privados en dólares superan a las reservas del Banco Central

El programa de blanqueo de capitales provocó un crecimiento histórico en los depósitos privados en dólares, alcanzando un nivel que supera por primera vez las reservas brutas del Banco Central (BCRA).

En los últimos dos meses, las colocaciones en efectivo en dólares aumentaron en cerca de US$ 12.000 millones, un 60%, si bien estos fondos aún no fueron contabilizados como reservas en el BCRA ya que los bancos todavía no los transfirieron.

Este fenómeno marca un precedente, ya que desde que se llevan registros de las reservas en el Banco Central no se había registrado una situación en la que los depósitos en moneda extranjera del sector privado superaran a las reservas brutas de la entidad.

De acuerdo con los datos proporcionados por el BCRA al 17 de octubre, el stock de depósitos en dólares del sector privado se encuentra en US$ 30.683 millones, mientras que las reservas totalizan US$ 28.274 millones.

El saldo de depósitos en dólares también se acerca a los máximos históricos alcanzados en agosto de 2019, cuando el sector privado había colocado US$ 32.499 millones en el sistema financiero argentino, justo antes del desplome financiero ocasionado tras las elecciones primarias que marcaron como favoritos a los candidatos Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

La posibilidad de que estos depósitos se transformen en reservas depende en gran medida de que los ahorristas mantengan los fondos en los bancos y de que estos, a su vez, no se desprendan de las divisas otorgando préstamos en dólares. En tal caso, el Banco Central contaría con un margen amplio para sumar encajes en dólares, lo cual podría incrementar sus reservas brutas. Hasta el momento, este incremento en los encajes representa solo US$ 1.200 millones, de acuerdo con los registros del BCRA, debido a que las entidades financieras no han colocado masivamente estas divisas como préstamos en el sistema.

La Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia estimó que el programa de blanqueo podría añadir hasta US$ 8.000 millones en reservas, ya sea a través de encajes o de préstamos netos, una cifra que también toma en cuenta los pagos de deuda programados para el primer trimestre de 2025. La entidad también destacó que la actual dinámica de reservas responde, además, a la anticipación en el pago de intereses de deuda por US$ 1.100 millones, programado inicialmente para enero de 2025.

A pesar del notable incremento en depósitos, el índice de préstamos sobre depósitos en dólares se mantiene en un mínimo histórico del 24,9%, en comparación con la gestión de Mauricio Macri, cuando este índice era de 50,3%.

En esa ocasión, los depósitos en dólares del sector privado alcanzaron un nivel similar al actual, con US$ 32.411 millones en la víspera de las elecciones de 2019, mientras que el stock de préstamos en moneda dura se ubicaba en US$ 16.287 millones, según cifras de la consultora Portfolio Personal.