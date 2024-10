El Banco Central compra fuerte en el mercado de cambios y acumula dólares mientras baja el riesgo país

El Banco Central volvió a comprar dólares en el Mercado de Cambios por US$70 millones y sumó 21 jornadas consecutivas en positivo. En los últimos días del blanqueo, la entidad totaliza compras por US$1.160 millones en el mes de octubre.

De esta manera, las reservas internacionales alcanzaron a US$29.368 millones, unos US$194 millones más que lo registrado el viernes pasado. En el año van US$6.285 millones.

La mayor oferta de divisas provocó nuevas bajas tantos de los dólares financieros como el blue. El Contado con Liquidación bajó 0,8% para terminar en $1.154, y el MEP retrocedió 0,7% para finalizar en $1.134. El dólar blue cedió 0,4% para terminar en $1.220.

Foto: Walter Moreno/MDZ

El dólar mayorista, en tanto, completó la jornada con un valor de $988,5, con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 390,8 millones, en futuros MAE de US$ 460 millones y en el Rofex de US$ 1125 millones. La brecha cambiaria se ubicó en el 23,5%.

El mercado de acciones que cotizan en el índice Merval ganó este viernes un 0,65% en promedio, tras ubicarse en 1.872.405,24 puntos.

El riesgo país, medido por el Banco JP Morgan, se acercó a los 900 puntos y cotizó en 914 puntos, con una caída del 5,5%.