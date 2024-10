En los últimos días de blanqueo, el Banco Central suma dólares a las reservas

El Banco Central volvió a comprar dólares en el Mercado de Cambios por US$ 37 millones y sumó 20 jornadas consecutivas en positivo. En los últimos días del blanqueo, la entidad totalizó compras en la semana por US$ 329 millones y en octubre US$ 1.090 millones.

De esta manera, las reservas internacionales alcanzaron a US$ 29.162 millones, unos US$ 117 millones más que lo registrado el jueves. En el mes crecieron US$ 1.995 y en el año US$ 6.091 millones.

La mayor oferta de divisas provocó nuevas baja de los dólares financieros. El Contado Con Liquidación bajó 1,10% para terminar en $1.169, y el MEP retrocedió 1,40% para finalizar en $1.143. No obstante, el dólar blue subió 0,8% para terminar en $1.225.

El dólar mayorista, en tanto, cerró la jornada con un valor de $988, con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 323,9 millones, en futuros MAE de US$ 5 millones y en el Rofex de US$ 478 millones. La brecha cambiaria se ubicó en el 24,9%.

El mercado de acciones que cotizan en el índice Merval ganó este viernes un 1,1% en promedio, tras ubicarse en 1.870.352,36 puntos.

El riesgo país, medido por el Banco JP Morgan, bajó por primera vez en años de los 1.000 puntos y cotizó en 967 puntos, con una caída del 6,6%.